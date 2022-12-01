Ученые: мужчинам в зрелом возрасте не хватает друзей

Американские ученые пришли к выводу, что мужчинам тяжелее заводить дружеские отношения во взрослом возрасте.

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Специалисты американского исследовательского центра провели опрос про дружбу среди мужчин и женщин. По итогам было установлено, что менее половины опрошенных мужчин довольны своей дружбой. Поддержку от друзей получает каждый пятый опрошенный. В случае с женщинами, поддержку от подруг получает каждая четвертая.

У мужчин уменьшение дружбы начинается в подростковом возрасте. В зрелом возрасте оно становится критическим, пишет CNN.

С возрастом мужчины начинают эмоционально отделяться от друзей. Как утверждают опрошенные, у мужчин ниже уровень эмоциональной близости, нежели у женщин.

Мужчины, которые абстрагируются от друзей и не стараются поддержать крепкие связи, зачастую вынуждены бороться с одиночеством.

Все люди, как утверждает американский психолог Уэй, рождается с двумя сторонами – твердой и уязвимой. Из-за стереотипности мужчины чаще ассоциируются с твердой стороной, а женщина с мягкой.

По этой причине мужчины с течением лет стараются отказаться от уязвленного состояния и, как следствие, от дружеских связей, потому что могут почувствовать себя слабыми.