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48 минут назад

4 позорные ошибки, которые многие совершают на корпоративе

Мира Маркина

Алкоголь и праздничная атмосфера показывают нам коллег совсем с иной стороны. Безудержное веселье может заставить пуститься во все тяжкие даже самых строгих боссов, что уж говорить о рядовых сотрудниках. Истории, произошедшие на корпоративе, могут оставаться источником шуток весь следующий год. А еще могут серьезно подорвать репутацию.

4 позорные ошибки, которые многие совершают на корпоративе
Фото: Кадр из фильма "Новогодний корпоратив"Кадр из фильма "Новогодний корпоратив"

Подробнее о самых стыдных ошибках на корпоративе, которые нельзя допускать – в материале "Рамблера".

Изливать душу

Под действием спиртного у многих "развязывается" язык, из-за чего крайне просто сболтнуть лишнего: например, признаться в неприязни к начальству, рассказать грязную сплетню или поделиться личной историей. Старайтесь выпивать в меру и следите за своей речью – лучше прослыть тихоней, чем той, кто не стесняется в выражениях.

Названа самая модная вещь для новогоднего корпоратива

Неуместно одеваться

Корпоратив – это вечеринка, но вечеринка среди коллег, а потому провокационные наряды едва ли сыграют здесь в вашу пользу. Лучше сделайте ставку на элегантность и при желании дополните образ броскими украшениями или яркой помадой.

"Бросать" коллег

Если в ходе разговора, вы выяснили, что с коллегой совсем не о чем поговорить, не стоит бестактно уходить по-английски. Лучше привлечь к вашему разговору кого-то третьего, а уже после удалиться и продолжить беседу с кем-то более интересным.

Намекать на повышение

Неформальная обстановка располагает к более открытым разговорам. А потому многие пытаются воспользоваться корпоративом, чтобы намекнуть боссу на повышение. Избрав такую стратегию, стоит быть крайне осторожной. Не исключено, что начальник посчитает вас излишне навязчивой.

Психология,
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