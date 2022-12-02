Психолог дала советы, как реагировать на критику начальства

Что делать, если вы столкнулись с критикой на работе, и как на нее правильно отвечать, рассказала психолог и бизнес-коуч Катерина Акман.

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Она посоветовала не воспринимать любую критику как негативное явление. Конструктивная критика делается с доброжелательным намерением, она основана на фактах и направлена на улучшение. К ней стоит прислушаться, чтобы добиться лучшего результата.

Если же цель — продемонстрировать превосходство говорящего над критикуемым, обесценить его и возвысить себя, речь идет о токсичной критике. Она строится на эмоциях, а не на фактах.

— Снизить влияние негативных эмоций от критики поможет формирование и развитие своего внутреннего стержня. Адекватное восприятие замечаний – вопрос самоуверенности и самоценности, понимания причин и целей своих действий, — пояснила она в комментарии МИР 24.