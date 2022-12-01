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1 час назад

3 способа расслабиться после работы без вреда для здоровья

Даша Краснова

Зачастую после тяжелого трудового дня хочется только одного — прийти домой и выпить бокальчик вина. Но при системном подходе такой способ для расслабления нанесет вред не только здоровью физическому, но и ментальному. "Рамблер" расскажет, как можно сбросить стресс после работы с пользой для здоровья.

3 способа расслабиться после работы без вреда для здоровья
Фото: unsplashunsplash

Займитесь спортом

Когда эйфорические действие алкоголя заканчивается, то настроение резко становится хуже. Потому что алкоголь начинает раскрываться как депрессант и «тормозит» работу центральной нервной системы. Восприятие реальности ухудшается, самоконтроль тоже, может возникнуть необоснованная грусть или агрессия. А спорт действует иначе, эндорфин активно вырабатывается при выполнении упражнений, поэтому после занятий мы часто чувствуем себя лучше и бодрее, а напряжение проходит без следа.

Полежите в ванне

Не забывайте о целительном свойстве воды! Душ с сильным напором воды расслабит мышцы и улучшит кровообращение, но и успокоит нервы. А полчаса в ванне избавят от стресса после трудного дня. Эффект усилится, если добавить в воду несколько капель эфирного масла ромашки или лаванды. После процедур выпейте чашечку ромашкового чая и отправляйтесь ко сну.

Релакс-йога: расслабление тела и ума

Прочтите книгу

Да, да, сначала необходимо отставить все гаджеты и остаться наедине с собой. А затем открыть хорошую книгу и сконцентрироваться. Книги действительно могут спасти от стресса и помогают расслабиться. Исследователи Университета Сассекса в Соединенном Королевстве уверены, что чтение может снизить уровень стресса до 68%ю Это даже больше, чем прослушивание любимой музыки и прогулка. Размеренное чтение успокаивает ум, замедляет сердцебиение и располагает ко сну.

Психология,
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