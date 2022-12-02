Россиянам рассказали, стоит ли спорить с родителями

Говорят, как ни воспитывай ребёнка, на его психотерапию уйдёт пять лет. Большинство мам и пап современных взрослых в таких понятиях даже не рассуждали и о психологическом здоровье имели представление весьма смутное. Неудивительно, что многие из детства выносят не только воспоминания о школе и дворовом футболе, но и обиды на родителей. А даже простив, продолжают то и дело вступать с ними в ожесточённые споры в попытках добиться признания своей правоты. Чем чревато такое поведение, можно ли от него уйти и не пора ли признать, что старые психологические травмы новыми скандалами не залечишь — обо всём этом «Секрету» рассказала психолог Анна Крючкова.

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Проблема «отцов и детей», пожалуй, будет подревнее, чем иные цивилизации. Люди разных поколений всегда расходились во взглядах на то, что происходит в мире, как жить и что делать, и спорили по этому поводу. Спровоцировать такой конфликт может что угодно. А уж если общество раскалывается по какому-то острому вопросу, то это противостояние, перенесённое на самых близких, может быть крайне болезненным.

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Как подчеркнула психолог Анна Крючкова, каждый спор, который вы затеваете, должен иметь вполне определённую цель. И важно понимать, насколько эта цель оправдывает средства. Ведь речь идёт о затрате вашего времени, сил, внимания и, скорее всего, ещё и нервов. Особенно если это спор с родителями.

Ради чего же спорят с родителями повзрослевшие дети? Если обобщить все поводы и причины споров, список получается довольно кратким, отметила Крючкова:

доказать свою правоту;

заставить родителей признать собственные ошибки;

изменить их взгляды по какому-то вопросу;

получить признание собственной взрослости и состоятельности.

"В основе этого лежит, как правило, детское желание достучаться до родителя, быть услышанным, понятым и принятым. Даже повзрослев, люди продолжают крутить в голове бесконечные диалоги с внутренним родителем, что-то доказывая или надеясь, что родитель ответит «ты права дочка/сынок». Тогда, в детстве, казалось, что от этого зависит если не вся жизнь, то точно что-то очень важное, что такое признание перевернёт всю жизнь к лучшему", - Анна Крючкова, телесный психолог, танатотерапевт.

В детстве такое жадное желание услышать родительское одобрение действительно имело смысл, заметила психолог. Дети выстраивают свои ценности, свою личность в тесном взаимодействии с родителями, зависят от них, оценивают себя сквозь призму их взглядов на собственные достижения и промахи.

Но шутка в том, что, если сейчас заядлые спорщики с постаревшими мамами и папами оглянутся и посмотрят в ближайшее зеркало, они увидят там уже не беззубых мальчиков и девочек, а взрослых людей со своим опытом и главное — самостоятельно отвечающих за свою жизнь.

"Спросите себя, стоит ли оставшееся время вашей жизни того, чтобы гоняться за иллюзией, будто ваши родители, которым уже за 50, 60, 70 лет, смогут измениться и сказать вам те самые заветные слова, которые вы надеялись услышать в 13? А даже если и скажут, то что от этого изменится в вашей сегодняшней жизни?" - Анна Крючкова, телесный психолог, танатотерапевт.

Психолог также посоветовала задать себе ряд вопросов:

на какие реальные изменения в своей жизни вы рассчитываете после того, как докажете что-то своим родителям?

насколько важно для вас получить моральное удовлетворение от победы в споре (допустим, что вы победили)?

как вы будете себя чувствовать, если проиграете?

Крючкова признала, что споры с родителями редко приносят положительные эмоции. Гораздо более частые спутники — это вина («мама опять схватилась за сердце»), злость («они опять меня не слышат»), стыд («какого черта я повёлся опять на их уловку, как ребёнок»), разочарование («я снова не сумел защитить себя и отстоять свою позицию»). При этом важно учиться работать с этими эмоциями — и своими, и чужими.

Например, если родители давят на ваше чувство вины и упрекают вас в эгоизме, потому что вы до сих пор не подарили им внука, примите тот факт, что они разочарованы. Но вы не несёте ответственность за их разочарование. Вы отвечаете только за свою жизнь.

Да, каждое решение может иметь самые разные последствия, даже негативные, но это тоже часть жизни и взросления. Стоит ли ожидать, что родители однажды поймут и примут вашу точку зрения, во многом зависит от того, бывало ли такое раньше в вашем опыте общения с ними.

Психолог указала, что в случае, если вам не хватает ощущения себя взрослым состоявшимся человеком, лучше обратить внимание на то, как наладить собственную жизнь и научиться с уважением относиться к своим желаниям и потребностям. Тогда вам не нужно будет подтверждения собственной ценности со стороны других взрослых.

Ну а если споры с близкими составляют постоянный фон вашей жизни, можно потренировать навыки ведения дискуссии и отстаивания своей позиции. И зачастую самый полезный навык, который существенно сэкономит вам время и нервы, — это уход от спора.

"По большому счёту в основе любого спора лежит желание отстоять свои ценности и чувство собственного достоинства. Но вот парадокс: настоящим победителем становится тот, кто мастерски уклоняется от втягивания себя в бесцельный и бессмысленный для него конфликт, умеет сохранять эмоциональную отстранённость и остаётся устойчивым.

Возможно, стоит продумать другие стратегии общения с родителями, чтобы не быть втянутыми в очередной виток дискуссии — например, согласиться с их претензиями и завершить разговор на эту тему", - Анна Крючкова, телесный психолог, танатотерапевт.

Подытоживая, психолог дала следующие рекомендации любителям всласть покричать на бывших идолов в лице мамы и папы:

Поймите истинный мотив вашего желания спорить с родителями, ту потребность, которая не удовлетворяется.

Продумайте, какие ещё есть способы удовлетворить эту потребность.

Вовремя замечайте, когда вы эмоционально втягиваетесь в спор и становитесь уязвимы.

Решите для себя, хотите ли вы тратить ваши нервы, силы и время на споры с родителями.

Если не можете самостоятельно удовлетворить те потребности, которые подталкивают вас к спорам, не можете остаться эмоционально устойчивым, не можете эффективно уклониться от навязанного спора — найдите подходящего вам психолога и поработайте с этими задачами.

При этом, отметила специалист, с высокой долей вероятности по мере того, как человек внутренне взрослеет и становится более эмоционально устойчивым, его родители сами понемногу начинают менять своё поведение. Ведь с тем новым человеком, который предстаёт перед ними, прежние тактики уже не срабатывают.