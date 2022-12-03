Наращивайте границы: как противостоять манипулятору

Манипуляция — это вид психологического воздействия, когда один принуждает другого к действию с помощью скрытого обмана. Однако не спешите сбрасывать на манипулятора всю вину, ведь в ситуации принимают участие оба: охотник и жертва. Если мы говорим о людях взрослых, то ответственность за коммуникацию должна быть равной. "Рамблер" расскажет, как противостоять манипулятору.

Фото: кадр из фильма кадр из фильма

Иногда люди манипулируют умышленно, но чаще всего делают это вовсе неосознанно. Поэтому назвать их полноценными злодеями мы не можем. Зато можем сказать, что каждый человек действует исходя из своих травм, и как манипулятор старается достичь желаемого через взывание к чувству вины или стыда, обесценивание или использует другие приемы, так и вы решаете ухватиться за этот крючок.

Человек со стабильной самооценкой и выстроенными границами не поддастся воздействию хитреца, хотя от ошибки не застрахован никто. Например, манипуляция на чувстве жалости считается одной из самых эффективных. Когда мы видим, что человек нуждается в помощи, мы хотим дать эту помощь, даже если она будет дорого нам стоить. Узнали себя?