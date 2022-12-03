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2 часа назад

Наращивайте границы: как противостоять манипулятору

Даша Краснова

Манипуляция — это вид психологического воздействия, когда один принуждает другого к действию с помощью скрытого обмана. Однако не спешите сбрасывать на манипулятора всю вину, ведь в ситуации принимают участие оба: охотник и жертва. Если мы говорим о людях взрослых, то ответственность за коммуникацию должна быть равной. "Рамблер" расскажет, как противостоять манипулятору.

Наращивайте границы: как противостоять манипулятору
Фото: кадр из фильмакадр из фильма

Иногда люди манипулируют умышленно, но чаще всего делают это вовсе неосознанно. Поэтому назвать их полноценными злодеями мы не можем. Зато можем сказать, что каждый человек действует исходя из своих травм, и как манипулятор старается достичь желаемого через взывание к чувству вины или стыда, обесценивание или использует другие приемы, так и вы решаете ухватиться за этот крючок.

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Человек со стабильной самооценкой и выстроенными границами не поддастся воздействию хитреца, хотя от ошибки не застрахован никто. Например, манипуляция на чувстве жалости считается одной из самых эффективных. Когда мы видим, что человек нуждается в помощи, мы хотим дать эту помощь, даже если она будет дорого нам стоить. Узнали себя?

Как противостоять манипулятору

  • Наращивайте границы. Когда вы лучше узнаете себя, то сможете быстрее определять, когда другой их нарушает и научитесь заявлять об этом. Для этого важно общаться с психологом.
  • Игнорируйте. Манипулятор всегда ждет вашей реакции, причем любой: негативной или позитивной, активной или пассивной. Важно, чтобы вы начали совершать действия, спорить или оправдаться.
  • Сломайте сценарий. Сделайте то, чего манипулятор от вас не ожидает и перехватите ведущую роль в ситуации. Займите позицию взрослого.
  • Манипулируйте в ответ. В некоторых случаях может помочь контрманипуляция, хотя это и не самый лучший прием.
  • Вскройте манипуляцию. Скажите прямо: «Я понимаю, что ты пытаешься вызвать во мне чувство вины, но манипуляциями ты ничего не добьешься, только с помощью прямого разговора».
  • Не сомневайтесь в себе. Манипулятором может оказаться близкий человек, которому трудо противостоять, например, родитель или партнер, но отстаивать себя необходимо в любых отношениях, иначе они станут дисфункциональными.
Психология,
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