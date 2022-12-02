Как воспоминания могут разрушить нас

Память — это сложный познавательный психический процесс, который позволяет человеку запоминать, сохранять и воспроизводить опыт из прошлого. Именно благодаря памяти в нашем сознании возникают не только отдельные предметы, люди, моменты, но и выстраиваются целые образы и линии событий. Память формирует нашу личность с рождения и до нашей смерти. Но порой воспоминания могут и разрушать нас. О том, как это происходит, рассказала эксперт платформы онлайн-психотерапии DoTherapy Екатерина Сурат.

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Что происходит с воспоминаниями?

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Если говорить о феномене памяти в целом, то в первую очередь стоит понимать, что человек не может помнить все. Если бы мы накапливали в голове весь прожитый опыт без механизма забывания, мы бы просто сошли с ума. Наш мозг подобен компьютеру: есть оперативная память (сознание), а есть накопительная (бессознательное).

Говоря о бессознательном, сразу вспоминается Зигмунд Фрейд, однако он был не первым. Философы начала XIX века в лице Фридриха Шеллинга, Артура Шопенгауэра, Эдуарда фон Гартмана, французские ученые конца XIX века, такие как Пьер Жане и Альфред Бине, уже активно использовали этот термин в своих работах. Но Зигмунд Фрейд был первым, кто на многочисленных примерах и обильном клиническом материале показал, как именно бессознательное влияет на нашу сознательную жизнь.

Благодаря нервной системе человек воспринимает окружающий мир через обширную схему рецепторов, чувствительных к внешним импульсам: цвет, свет, звуки, запахи, прикосновения и т. д. При сознательном фиксировании эти впечатления остаются с нами, откладываются в памяти. Мы можем их воспроизводить и анализировать. Остальной огромный объем информации, которая проходит через нас, чаще всего не воспринимается сознательно. На то есть две причины: она не актуальна для нас, так как не окрашена эмоционально и не соответствует нашим потребностям, или же она, наоборот, имеет слишком сильный эмоциональный заряд, который не может быть разрешен по ряду независящих от нас причин. Однако такая информация не исчезает бесследно: эти впечатления оседают в бессознательном.

Наша психика устроена так: если мы чего-то очень желаем, но цель остается недостижимой, мы просто вытесняем эти желания в бессознательное. Подобное вытеснение происходит из-за конфликта сознательного и бессознательного: сам этот процесс является неотъемлемой частью работы психического аппарата.

Откуда берется этот конфликт?

Человеческий вид в своем развитии проходил эволюционные этапы, и из существа биологического он становился существом социальным. Можно утверждать, что появление психики у человека связано с появлением способности к общению. Ведь через психические процессы мы отражаем действительность для ориентирования и активного взаимодействия с ней, а также управляем своим поведением в окружающем мире. Кроме того, человек остается биологическим видом, который должен подчинить свои потребности жизни в обществе. В этом ему и помогает сформировавшаяся способность психики защищать себя от недопустимого внутреннего возбуждения или неприятного внешнего воздействия. Такие предохранители поддерживают нашу способность нормально функционировать и взаимодействовать с другими людьми, и при этом удовлетворять свои биологические потребности.

Если человеческая история кажется далекой и неоднозначной, можно обратиться к ребенку. Ведь он, подобно древнему человеку, рождается девственным, наделенным только биологическими инстинктами. Малышу нужна пища, безопасность, тепло и забота, чтобы продолжить жить. Для удовлетворения своих потребностей он вступает в контакт со взрослым, с которым и устанавливается коммуникация: сначала невербальная, тактильная на уровне ощущений, по мере роста она усложняется. Ребенок проходит разные стадии развития, возрастные кризисы, тем самым формируя основу своей психики. Как именно сработает механизм вытеснения воспоминаний, зависит от того, как человек рос, в какой среде, в каких обстоятельствах, какие отношения у него сформировались с близкими, как удовлетворялись его базовые потребности. Разные события и травматичный опыт влияют на становление и формирование нашей личности. Поэтому не существует универсального определения, какие именно воспоминания вытесняются, а какие нет. Для каждого человека этот процесс происходит индивидуально.

Как влияет бессознательное на сознательную жизнь?

Вытесненное совсем не значит забытое. В своих исследованиях Зигмунд Фрейд показал широту, силу и многоликость влияния бессознательного. От сновидения до невроза, от «случайных» оговорок до возникновения религии, от сексуальности до формирования общественных институций, от раннего развития ребенка до характера и поступков зрелого человека — везде бессознательное переплетается с сознательным. В душе отдельного человека, в семье, в группе людей и в обществе в целом значимые причинно-следственные связи между явлениями могут людьми осознаваться (ассоциироваться) или не осознаваться (диссоциироваться). Всегда есть причина для вытеснения чего-либо из сознания, и причина этого — бессознательное желание не знать, не брать на себя ответственность за какие-то собственные мысли, желания и действия. Яркий пример — письмо, на которое не хочется отвечать, легче оставить на потом, а затем и вовсе забыть — вытеснить, а конфликт в том, что отвечать надо: хочется по причине вежливости и чтобы корреспондент не обиделся, и не хочется по каким-то другим причинам.

Еще в детстве в нашей психике формируется тот самый внутренний конфликт сознательного и бессознательного. А вытеснение в дальнейшем становится следствием этих процессов. Во взрослой жизни какие-то обстоятельства могут пробудить в нас этот внутренний конфликт, вызвать реакцию, которая может проявиться в самых разных формах. И зачастую, пока человек не осознает его, он может чувствовать себя беспомощным под натиском проявляющихся невротических симптомов.

В большинстве случаев самостоятельно разобраться с подобной ситуацией почти невозможно. Человек может постоянно ощущать, что что-то не так, но не осознавать, в чем кроется корень. Поэтому для решения таких конфликтов необходим человек извне, который поможет посмотреть на ситуацию со стороны и перенести вытесненные воспоминания из бессознательного в сознательную область для проживания. Так работает психотерапия. Все современные психодинамические подходы вышли из психоанализа, потому что именно он показал, что проблемы человека лежат не только в плоскости «здесь и сейчас», но и уходят вглубь нашей личной истории.

Можно ли вспомнить все? И стоит ли?

Главный инструмент для тех, кто решает «вспомнить все», — психоанализ. Он дает возможность настоящего знакомства с самим собой, с теми мыслями и воспоминаниями, которые раньше мы не осознавали, но которые всегда были частью нашей жизни, формировали нашу личность, оставляли следы конфликтных для психики ситуаций.

Важно понимать, что такое «знакомство с собой» — самое увлекательное приключение, но не обязательное. Далеко не всегда стоит вспоминать забытые вещи, чтобы обнажить истину. Такой подход необходим только в случаях, когда внутренний конфликт сознательного и бессознательного становится очевидным и буквально мешающим жить фактором, перерастая в клиническую проблему.

Так, характерным признаком внутреннего конфликта могут стать навязчивые мысли, девиантное поведение, возникновение страхов, фобий, проблемы с социальной жизнью, коммуникацией с другими людьми. То есть стоит беспокоиться о ментальном здоровье тогда, когда мы превращаемся в заложников повторяющихся реакций и событий, причины которых мы не в силах определить.

В целом вытесненные события не являются угрозой для нас. Мы выросли с ними, они нас сформировали, поэтому, если не возникает критических ситуаций, лучше их не беспокоить. Если же вы замечаете, что смены настроения и постоянный стресс становятся неконтролируемыми, навязчивыми, — придется разбираться с внутренними состояниями.

Назад в прошлое

Возвращаясь к вытесненным воспоминаниям, стоит в первую очередь обратить внимание не на их содержание, а на события, происходившие вокруг, и наши реакции на них. Именно они сформировали привычку определенного поведения в нашем настоящем.

Если говорить о методике выуживания из памяти вытесненных моментов, то здесь главный инструмент — ассоциация. Она запускает в нас автоматическую цепочку реакций, которые связаны с событиями из детства. Но не всегда то событие, на котором был сфокусирован человек в момент получения воспоминания, является причиной невроза. Порой событие и реакция на него не соответствуют друг другу — в таких случаях принято анализировать другие произошедшие в то же время моменты и оценивать степень их влияния на психику конкретного человека. Поэтому сложность самоанализа заключается в том, что нам очень трудно эти несоответствия в себе заметить.

В практике со специалистом также существуют различные нюансы — так сказать, «оживление» таких воспоминаний. Например, есть случаи, когда эксперт видит, что человек хорошо рефлексирует, способен смотреть на ситуации под разными углами, спокойно реагирует на небольшие раздражители, — тогда он может напрямую задать провокационный вопрос, который станет тем самым триггером, вырвет из памяти цепочку событий прошлого. Однако если в ходе терапии или анализа эксперт понимает, что подобное может спровоцировать кризис и буквально навредить человеку, то подбираются иные способы решения проблемы в настоящем.