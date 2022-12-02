Психолог дала совет, как организовать время перед Новым годом

«И обязательно в этом списке у женщины должно быть время на саму себя, чтобы самой подготовиться к Новому году, потому что эта история, когда женщина делает все, а сама устала и находится в кислом настроении, так быть не должно, хорошее настроение должно быть у всех. Нужно уделить время себе, лучше пусть на столе будет на одно блюдо меньше», - пояснила Орлова.