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47 минут назад

Психолог: Семейный совет поможет правильно организовать время перед Новым годом

Агентство «Москва»

Чтобы все успеть к Новому году, необходимо собраться на семейном совете и разделить обязанности. Об этом на пресс-конференции, посвященной подготовке к празднованию 2023 года, сообщила психолог Анетта Орлова.

Психолог дала совет, как организовать время перед Новым годом
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

«Чтобы все успеть и правильно организовать время, очень классно подойдет семейный совет, когда все вместе собираются и вместе решают, кто что будет делать. Ощущение того, что вы все делаете вместе, сообща, это очень объединяет и становится семейным ритуалом, который позволяет каждому чувствовать свою значимость, особенно маме, которая обычно больше всех старается, чувствовать поддержку и помощь», - сказала Орлова.

Психолог также посоветовала выписать все задачи и дела, которые необходимо сделать перед Новым годом, составить список подарков и определить бюджет.

«И обязательно в этом списке у женщины должно быть время на саму себя, чтобы самой подготовиться к Новому году, потому что эта история, когда женщина делает все, а сама устала и находится в кислом настроении, так быть не должно, хорошее настроение должно быть у всех. Нужно уделить время себе, лучше пусть на столе будет на одно блюдо меньше», - пояснила Орлова.

Психология,Анетта Орлова,
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