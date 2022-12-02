Психолог дала совет, как организовать время перед Новым годом

Чтобы все успеть к Новому году, необходимо собраться на семейном совете и разделить обязанности. Об этом на пресс-конференции, посвященной подготовке к празднованию 2023 года, сообщила психолог Анетта Орлова.
«Чтобы все успеть и правильно организовать время, очень классно подойдет семейный совет, когда все вместе собираются и вместе решают, кто что будет делать. Ощущение того, что вы все делаете вместе, сообща, это очень объединяет и становится семейным ритуалом, который позволяет каждому чувствовать свою значимость, особенно маме, которая обычно больше всех старается, чувствовать поддержку и помощь», - сказала Орлова.
Психолог также посоветовала выписать все задачи и дела, которые необходимо сделать перед Новым годом, составить список подарков и определить бюджет.
«И обязательно в этом списке у женщины должно быть время на саму себя, чтобы самой подготовиться к Новому году, потому что эта история, когда женщина делает все, а сама устала и находится в кислом настроении, так быть не должно, хорошее настроение должно быть у всех. Нужно уделить время себе, лучше пусть на столе будет на одно блюдо меньше», - пояснила Орлова.