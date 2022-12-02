Психолог объяснила, как правильно подготовиться к Новому году

Психолог Анетта Орлова советует перед празднованием Нового года собираться на семейном совете и разделять обязанности.
По ее словам, это нужно для того, чтобы все успеть и правильно организовать время. Также на пресс-конференции, посвященной подготовке к празднованию 2023 года, Анетта Орлова отметила, что это становится объединяющим ритуалом, который позволяет каждому чувствовать свою значимость. Эксперт порекомендовала выписать все задачи и дела, которые необходимо сделать перед Новым годом, составить список подарков и определить бюджет.
При этом Орлова подчеркнула, что в списке у женщины обязательно должно быть время на саму себя, чтобы самой подготовиться к празднованию, пишет Агенство городских новостей «Москва».
«Эта история, когда женщина делает все, а сама устала и находится в кислом настроении, так быть не должно, хорошее настроение должно быть у всех. Нужно уделить время себе, лучше пусть на столе будет на одно блюдо меньше», – сказала психолог.