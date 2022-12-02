Психолог объяснила, как правильно подготовиться к Новому году

По ее словам, это нужно для того, чтобы все успеть и правильно организовать время. Также на пресс-конференции, посвященной подготовке к празднованию 2023 года, Анетта Орлова отметила, что это становится объединяющим ритуалом, который позволяет каждому чувствовать свою значимость. Эксперт порекомендовала выписать все задачи и дела, которые необходимо сделать перед Новым годом, составить список подарков и определить бюджет.