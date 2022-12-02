Когда лучше начать готовиться к Новому году

Если вы как пионер и всегда ко всему готовы, то новогоднее настроение вам не светит, убеждены психологи и всевозможные эксперты. Новый год ценен не оливье и мандаринами, а собственной атмосферой, поэтому важно не растерять заранее настроение.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Но и если встретить праздник уставшим после подготовки, то тоже ничего хорошего не получится. Тут нужна золотая середина.

Оптимальным вариантом для суеты эксперты называют две недели. В середине декабря можно уже начинать бегать по магазинам, выбирая подарки и новогодний декор, украшать дом и обдумывать праздничное меню. Двух недель за глаза хватит, чтобы успеть всё и даже больше, но при этом удастся ещё и выдохнуть перед торжеством.

Если начать хлопоты уже сейчас, то перед праздником останется больше времени, это правда. Но и к новогодней обстановке вы уже привыкнете, поэтому ощущение праздника пропадёт, как это бывает в январе. Тогда и суть Нового года исчезнет.

В таком случае можно начать беготню за пару дней до конца года, скажете вы. Тогда новогоднего настроения будет завались. Но нет, если начинать все приготовления накануне, есть шанс чего-то не успеть, да ещё и так упахаться, что никакой праздник будет не нужен.

Подводить итоги года тоже лучше заранее — как раз в середине декабря. Потому что не до всего можно додуматься и не все вопросы можно в душе закрыть. Для осознания и переваривания потребуется время, которого в новогодний вечер может и не быть.