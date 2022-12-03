7 неожиданных симптомов, за которыми скрывается депрессия

По данным медицинской статистики, каждый десятый человек страдает от депрессии. Депрессия – это заболевание, которое вылечивается, при надлежащей терапии и усугубляется, превращая жизнь в страдание, если его игнорировать.

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Многие люди даже не подозревают, что у них есть это заболевание, списывая симптомы на какие-то внешние причины и обстоятельства. Симптоматика и признаки депрессивного расстройства могут варьироваться от легких до очень тяжелых. "Рамблер" расскажет, как же может маскироваться депрессия.

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1. Раздражительность

Очень распространено заблуждение, что депрессия, это глубокие печаль и уныние. Но достаточно часто, одним из признаков является раздражительность и гневливость.

Если вы замечаете, что слишком многое вас раздражает, вызывает гнев, окружающие вас люди не знают, как себя с вами вести, чтобы не рассердить, то не спешите связывать это со стрессом и усталостью, возможно это явный признак депрессии.

2. Проблемы со сном Эдуард Грабарь Член Высшего экспертного совета кафедры «Трансперсональная психология» Академии социальных технологий

2. Проблемы со сном

Если вы плохо спали ночь или две, то нет причин беспокоится. Но постоянная сложность с засыпанием, либо наоборот сонливость и продолжительный сон (более 9 часов в сутки), включая дневную дрему, явно указывает на проблему. При депрессии есть постоянная проблема с засыпанием, либо с непроходящим желанием спать.

3. Непонятные боли

Связь между психикой и телом прямая и прочная. Про наличие психологических проблем можно узнать, обратив внимание на ощущения в своём теле. Боли в спине, мышцах и головные боли, причины которых невозможно установить, которые плохо обезболиваются и не поддаются лечению, возникая снова и снова, часто являются признаками депрессии.

4. Сниженная энергия

Депрессия лишает вас энергии, заставляя чувствовать себя вялым и усталым большую часть времени.

Не игнорируйте эти симптомы, не списывайте их на общую ситуацию. Посмотрите на свой энергетический уровень за последнее время – если даже небольшие задачи вас утомляют и на их выполнение требуется значительное время, возможно, у вас депрессия.

5. Чувство вины Эдуард Грабарь Член Высшего экспертного совета кафедры «Трансперсональная психология» Академии социальных технологий

5. Чувство вины

Частое чувство вины за события и ситуации, резкая критика себя во внутренних диалогах вашего мышления, ощущение себя бесполезным – также явные признаки наличия депрессии. Если подобные переживания и эмоции посещают вас каждый день, вам точно нужно начать себе помогать.

6. Избыточная активность и риск

Люди, которые постоянно в тусовке, зависимые от азартных игр, отличаются рискованным сексуальным поведением и иными опасными действиями, неспособные быть в комфорте наедине с собой и испытывающие внутреннее страдание тоже находятся в депрессивном состоянии.

Избыточная активность направленная во вне, стремление быть окруженными людьми, тяга к измененным алкоголем или наркотическими веществами состоянию сознания, тоже проявление депрессивного состояния (стоит лишь остаться наедине с собой). Такое поведение приносит временное облегчение, но при его прекращении депрессия усугубляется.

7. Проблемы с удержанием внимания Эдуард Грабарь Член Высшего экспертного совета кафедры «Трансперсональная психология» Академии социальных технологий

7. Проблемы с удержанием внимания

Если вы изо всех сил пытаетесь сосредоточиться или чувствуете, что находитесь как бы в тумане, у вас нет ясности сознания и восприятия – это может быть признаком депрессии. Люди с депрессией часто забывчивы, теряют или забывают свои вещи – ключи или документы.

Хотя современный цифровой мир заставляет большинство из нас чувствовать себя немного рассеянными, явные проблемы с концентрацией внимания могут быть связаны с депрессивным расстройством.

Эдуард Грабарь Член Высшего экспертного совета кафедры «Трансперсональная психология» Академии социальных технологий

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