7 неожиданных симптомов, за которыми скрывается депрессия

По данным медицинской статистики, каждый десятый человек страдает от депрессии. Депрессия – это заболевание, которое вылечивается, при надлежащей терапии и усугубляется, превращая жизнь в страдание, если его игнорировать.
Многие люди даже не подозревают, что у них есть это заболевание, списывая симптомы на какие-то внешние причины и обстоятельства. Симптоматика и признаки депрессивного расстройства могут варьироваться от легких до очень тяжелых. "Рамблер" расскажет, как же может маскироваться депрессия.
Очень распространено заблуждение, что депрессия, это глубокие печаль и уныние. Но достаточно часто, одним из признаков является раздражительность и гневливость.
Если вы плохо спали ночь или две, то нет причин беспокоится. Но постоянная сложность с засыпанием, либо наоборот сонливость и продолжительный сон (более 9 часов в сутки), включая дневную дрему, явно указывает на проблему. При депрессии есть постоянная проблема с засыпанием, либо с непроходящим желанием спать.
Связь между психикой и телом прямая и прочная. Про наличие психологических проблем можно узнать, обратив внимание на ощущения в своём теле. Боли в спине, мышцах и головные боли, причины которых невозможно установить, которые плохо обезболиваются и не поддаются лечению, возникая снова и снова, часто являются признаками депрессии.
Депрессия лишает вас энергии, заставляя чувствовать себя вялым и усталым большую часть времени.
Частое чувство вины за события и ситуации, резкая критика себя во внутренних диалогах вашего мышления, ощущение себя бесполезным – также явные признаки наличия депрессии. Если подобные переживания и эмоции посещают вас каждый день, вам точно нужно начать себе помогать.
Люди, которые постоянно в тусовке, зависимые от азартных игр, отличаются рискованным сексуальным поведением и иными опасными действиями, неспособные быть в комфорте наедине с собой и испытывающие внутреннее страдание тоже находятся в депрессивном состоянии.
Если вы изо всех сил пытаетесь сосредоточиться или чувствуете, что находитесь как бы в тумане, у вас нет ясности сознания и восприятия – это может быть признаком депрессии. Люди с депрессией часто забывчивы, теряют или забывают свои вещи – ключи или документы.
Борьба с депрессией не означает, что вы слабы. Помните, что любой человек, даже очень сильный и успешный, может испытывать такие проблемы. Если вы подозреваете у себя депрессию, немедленно обратитесь к врачу. Депрессия поддается лечению: психотерапия, лекарственные препараты или их комбинация помогут справиться с этим заболеванием.