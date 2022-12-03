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49 минут назад

Психолог Ахмадеева рассказала, как проживать негативные чувства

Мира Маркина

В обществе не принято разбираться с “тяжелыми” чувствами – будь то грусть или тоска. Как наедине с собой справиться с ними, “Мосленте” рассказала психолог Диана Ахмадеева.

Психолог рассказала, как проживать негативные чувства
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Эксперт призвала в первую очередь заметить чувство и разрешить себе испытывать ее. В противном случае, ощущение грусти не даст вам в будущем заполнить контейнер души позитивными эмоциями.

Приняв грусть, нужно найти способ для ее выражения. Психолог предложила опираться в первую очередь на свои желания, а не то “как принято”. Можно прибегнуть к творчеству или арт-терапии.

“Можно прямо сказать себе: я сейчас буду грустить, слушая музыку, или дав себе поплакать, или прогуливаясь по парку, или дав себе время побыть одному, или рассказав кому-то — чтобы меня выслушали”, – объяснила свою мысль Ахмадеева.

Психолог объяснил, как грустная музыка "борется" с печалью

Также не менее важно обнаружить истинную причину грусти. Например, не столкнулись ли вы с несовпадением реальности с ожиданиями, утратой, неудовлетворенностью.

Собеседник издания рекомендовала обратиться к специалисту, когда чувство грусти не проходит в течение длительного времени. Ведь оно может быть симптомом депрессии. Ранее мы рассказывали, как маскируется это заболевание.

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