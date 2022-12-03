Психотерапевт подсказал, с чего начинать перемены в жизни

Чтобы спровоцировать запуск перемен в своей жизни, недостаточно просто делать то, чего не делали раньше - сменить род деятельности, переехать в другую страну, купить собаку. Эти и подобные действия являются лишь видимостью катализаторов перемен. Любые свершения, которые происходят под эгидой начала новой главы в жизни, должны быть обоснованы, объясняет психиатр, психотерапевт Михаил Валуйский.

Это значит, что человек должен отдавать себе отчет и должен быть готов ответить на вопрос «Зачем я это делаю?» То есть, делая что-то ради перемен, нужно спрашивать себя не «Что мне надо сделать?», а «Зачем мне это нужно?»