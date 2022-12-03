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33 минуты назад

Психотерапевт подсказал, с чего начинать перемены в жизни

Вести Подмосковья

Чтобы спровоцировать запуск перемен в своей жизни, недостаточно просто делать то, чего не делали раньше - сменить род деятельности, переехать в другую страну, купить собаку. Эти и подобные действия являются лишь видимостью катализаторов перемен. Любые свершения, которые происходят под эгидой начала новой главы в жизни, должны быть обоснованы, объясняет психиатр, психотерапевт Михаил Валуйский.

Психотерапевт подсказал, с чего начинать перемены в жизни
Фото: Вести ПодмосковьяВести Подмосковья

Это значит, что человек должен отдавать себе отчет и должен быть готов ответить на вопрос «Зачем я это делаю?» То есть, делая что-то ради перемен, нужно спрашивать себя не «Что мне надо сделать?», а «Зачем мне это нужно?»

«Если это изменение ради изменений (как учеба ради учебы, поездка ради поездки) — это совершенно бессмысленно. Все изменения должны проводиться для чего-то. И пока нет ответа на вопрос «для чего мне это?», никаких изменений лучше не делать», - пояснил эксперт в ходе беседы с Daily Moscow.

Психология,
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