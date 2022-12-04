Почему думскроллинг становится мировой тенденцией

В последние годы мир будто испытывает нас на прочность: пандемия коронавируса, экономическая, политическая и экологическая нестабильность, военные и социальные конфликты — все это способствует развитию тревожности. Казалось бы, самое время — искать позитив. Но происходит все с точностью до наоборот: многие люди испытывают непреодолимое влечение к негативным новостям. Явление получило свое название — думскроллинг. О его причинах сегодня и поговорим.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Мы тревожны и воспалены. И по причинам, и без. Страсть к поглощению негативных новостей сильнее прочих. Новая зависимость — похлеще никотиновой или алкогольной, поскольку питаться плохими новостями можно хоть круглосуточно, не ощущая до поры их переизбытка. Причем тенденция эта — мировая.

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Глобальный «тренд»

Недавно социологи Техасского технологического университета выяснили, что 74 процента опрошенных думскроллеров уже признают наличие у них проблем с психикой, а 61 процент отмечает наличие очевидных физических проблем. О причинах думскроллинга мы побеседовали с психологом Владимиром Ковалевым.

— Это явление сегодня действительно стоит в ряду первых и главных в череде угроз психическому состоянию людей. Но явление это не так ново, как кажется. Новое в другом — в его интенсивности, можно сказать — плотности, — считает Владимир Ковалев. — Например, вспышка настроений, которые можно было бы назвать думскроллингом, случалась и в начале 1960-х в Америке как следствие постстраха Карибского кризиса и советской угрозы в целом, и в 1970-х, когда в некоторых субкультурах возникли схожие теории о злобности и агрессивности окружающего мира, от которых, собственно, «субкультуристы» и призывали укрываться в различных общинах и сообществах «свободных людей». Их идеи сводились к тому, что мир опаснее, чем кажется, что он в большей степени посягает на нашу свободу, насилует совесть, заставляет жить по суровым законам и все такое. Но потом все это поутихло. Да и информационные потоки в то время были не так плотны и эффективны. Радио, телевидение и газеты не могли в силу понятных причин сформировать думскроллизм, поскольку подавали информацию порционно и без возможности углубления в нее.

И это правда: например, советские зрители черпали информацию из разных источников, и одним из основных была информационная программа «Время». Однако, даже если там сообщалось нечто трагическое, «глубже», чем было очерчено, зритель погрузиться не мог.

— Что получилось в результате развития интернета? Беспредельная глубина. Вы же знаете, есть даже такой термин специальный — «глубина просмотра», под которым подразумевается среднее количество страниц, на которые перешел пользователь за один визит. Кто-то из посетителей зайдет на 3 страницы, а кто-то просмотрит 10. Главное — читателя зацепить, — рассказывает Владимир Ковалев. — С развитием интернета начала закладываться и неплохая база для того, что мы называем сегодня думскроллингом. На что человек реагирует в первую очередь? На острые материалы. На то, что бередит нервную систему. На «жареное», если угодно, на то, что называется шок-контентом. Причем цепочка углубления может быть бесконечна. Приведу пример. Вот вышел у нас сериал «Чикатило». Вы посмотрели его, затем полезли и почитали про реального Чикатило, затем начали изучать общую информацию по маньякам в СССР, напали на подробности их «деятельности». Вы два часа убили — и не заметили, и возвращение в реальный мир будет болезненным.

Тем паче что в мире и без того тревожно. Поэтому, говорит Ковалев, психологов и психиатров давно тревожило возрастание числа кинофильмов с леденящими душу сюжетами, жестких, кровавых боевиков, с откровенными сценами насилия.

— В вашей газете, причем в одной из первых, мой коллега, психолог и психиатр Андрей Жиляев говорил о том, как и почему опасны, например, фильмы про маньяков. Не только потому, что специалисты тревожатся, как бы они не сыграли роль триггера и не стали провокационной бомбой для людей, чья психика находится в пограничном состоянии, — объясняет Ковалев. — Помимо прочего, надо вспомнить, какой осадок оставался в душе у многих после просмотра: страх, неуютность, тревога, волнение. При всем понимании, что это кино, человек додумывался до очевидной истины: киното — кино, а в жизни-то все может быть и страшнее… Благодатная почва была заложена. Не будем обвинять в этом только киноиндустрию — конечно же, нет! Но само нарастание инфопотока и адсорбция в нем негативных новостей стали тенденцией. Ведь именно эти новости завораживали и цепляли больше других.

— Ну скажите честно, что привлечет вас как читателя больше — заметка о том, как звезда шоубиза отметила свой день рождения или новость о том, что другую звезду избили после концерта? Можете не отвечать: второе, — поясняет Владимир Ковалев. — Потому что хорошая новость — спокойна, она незыблема, она есть и радует. А плохая — будоражит, почти всегда требует развития. А еще она дает читателю подсознательное ощущение того, что у него самого все совсем не так уж плохо. Так уж мы устроены. И спорить с этим, очевидно, бессмысленно — почти в ста процентах случаев.

А хочется-то «жареного»...

Одними из первых забили тревогу в Канаде: ученые монреальского Университета Макгилла провели еще в миллениум исследование, по результатам которого стало очевидно, что вполне благополучные, уверенные в себе люди всем прочим новостям предпочли новости негативные: про коррупцию, неудачи, лицемерие и так далее — вместо нейтральных или позитивных. И это при том, что все утверждали до исследования, что осуждают прессу за любовь к негативу и предпочитают читать позитив.

— Это заявление неискреннее, обманное, потому что все мы знаем, что позитив лучше негатива, — рассказывает Владимир Ковалев. — От определенной доли негатива нам не деться никуда, это факт, но множить его… Зачем, казалось бы? А вот хочется. Это именно зависимость. Как все курящие знают, что табак вреден, а пьющие осведомлены о пагубном влиянии алкоголя, так и люди, не способные оторвать себя от негативного информационного потока, прекрасно осведомлены о том, какой вред он наносит. Но, как правило, думскроллеры не признают своей зависимости и прикрывают ее желанием быть информированными. А вот тут — стоп. Разве это не норма для человека — быть в курсе всего, что его окружает?

— Вы верно рассуждаете, да, это норма, — соглашается Владимир Ковалев. — Но вы забываете о том, что у современного человека изменился и стал совершенно другим механизм восприятия информации. Скорость и мощность инфопотока таковы, что мы поневоле начинаем воспринимать его более поверхностно, проскальзывая по нему с высокой скоростью. А ведь никто не учил нас, что информация делится на важную и не слишком, нужную и не очень, а также проверенную, непроверенную, дилетантскую, профессиональную и так далее и так далее. Для человека более взрослого, воспитанного и выученного на принципе научного познания мира, механизм фильтрации информации как будто встроен в мозг: он защищает его от пустой информации, доносит, что объем того, что он может удержать, проанализировать и использовать в благих целях, не бесконечен. У людей новой формации такого механизма нет. У большинства из них нет ни понимания, ни ощущения на уровне инстинкта, что новости делятся по ранжиру, и известия об очередном браке какойнибудь светской фифы в их понимании совершенно идентично по значимости новости о каком-либо принятом правительством законе, выходе новой модели телефона (правда, это они, скорее всего, отметят как важное событие) или перевернувшемся автобусе. В голове пользователей каша. Это я говорю к тому, что у современных пользователей и потребителей инфопотока изначально нет защиты от него. А агрессивные, злые новости — нападают, атакуют, они обычно привлекательно упакованы. И постепенно сознание начинает затачиваться на негатив.

Плюс ко всему сама система интернет-страницы располагает к «залипанию»: она не дает скучать, подбрасывая на экран привлекательные ссылки, не дающие пользователю «сбежать» с этого поля боя. А поскольку сеть еще и собирает новости под интересы пользователя, процесс напоминает воронку: мы начинаем падать в нее, теряя разум. При этом срабатывает обманный механизм: нас учили, что знания — сила. И человек подсознательно ощущает, что, если он информирован — значит, он защищен. Само по себе «залипание» в интернете чревато последствиями, как известно, но при определенной направленности оно опасно вдвойне. По мере погружения в негативный новостной поток человек не обретает силы, а теряет их, объясняет Ковалев, поскольку единственный вывод, который он может сделать из переваренного — полное бессилие и неспособность влиять на что бы то ни было.

— Деморализация вплоть до отчаяния, депрессии, чередование приступов агрессии и апатии, раздражение, а главное — потребность в тиражировании таких новостей другим, то есть разжигание пожара негатива — таков итог занятия, которое многим кажется невинным, а то и полезным, — констатирует психолог.

Но как определить, не стал ли ты заложником новой зависимости? Все просто.

— Если вы ежедневно, а то и не один раз, хотя бы две-три минуты целенаправленно тратите на поиск и «поедание» отрицательных новостей, вы — думскроллер, — уверен эксперт.

Сеть можно обмануть

Первое и основное, говорит психолог, — честно ответить себе на вопрос, есть ли у вас эта зависимость. Речь идет не о чтении последних новостей, а именно о тенденции подбора информации. Если это так — давайте разбираться.

Итак, первое. Зачем, для чего, с какой целью вы погружаетесь в этот поток? На этот вопрос нужно ответить честно. Испытываете ли вы одно раздражение после этого или к нему присоединяется чувство странной удовлетворенности от того, что мир вас не разочаровал и он все так же плох, как и прежде? А если так, то чего не хватает в вашей жизни, что именно вы компенсируете погружением в подобный поток? Ответы могут быть разными, но суть процесса — одна: негативный и агрессивный контент не просто держит вашу нервную систему в «боевой готовности», на самом деле ее расшатывая и ослабляя, но еще и способствует выработке и выбросу гормонов стресса. И они сделают все для того, чтобы навредить вашему физическому и психическому здоровью.

Занимаясь анализом того, что происходит с вами, используйте палочку-выручалочку: листок бумаги. Разделив лист по вертикали пополам, ставьте галочку в левой графе, если задержались и прочли новость позитивную, а в правой — подсчитывайте потребленные негативные новости. Как правило, убеждает эксперт, одного такого эксперимента достаточно для того, чтобы обрисовать картину полностью.

— У некоторых людей в завершение «сеанса думскроллинга» отмечается не только учащенное сердцебиение, но и подъем артериального давления, — рассказывает Ковалев. — А какие-то последствия мы оцениваем умозрительно, и вы сами знаете, не стали ли вы чаще прибегать к успокоительным, хорошо ли спите, не чаще ли срываетесь на окружающих.

Можно ли побороть эту зависимость? Да. Но для этого надо затеять хитрую игру в поддавки с самими господином интернетом. Придется его обмануть, используя его же уловки.

— Например, у вас есть или было хобби. Возможно, вы забыли о нем на время. Главное, это должно быть нечто, вас совершенно не раздражающее. Пусть это будет коллекционирование или комнатное цветоводство, что угодно. Прежде чем читать новости, задайте в поисковике некий запрос. Сеть среагирует, предложив вам несколько ссылок на интересующий вас предмет, и на следующий раз подкинет на экран вашего компьютера некое напоминание об этом запросе. Среагируйте на него, пойдите по этой ссылке. И в следующий раз их станет еще больше. «Клиент переориентировался!» — подумает господин интернет и «пойдет вам навстречу», постепенно отходя все дальше и дальше от первоначального вектора ваших поисков.

Заставьте себя не пользоваться никакими гаджетами перед сном или установите таймер на чтение новостей. Оцените, сколько времени вы освободили, отказавшись от «залипания». Поначалу это не избавит вас от думскроллинга полностью, но точно сэкономит силы и снизит уровень стресса. Ну а поскольку привыкший к стрессовым гормонам организм будет заставлять вас где-то «дополучать» провоцируемые ими эмоции, поищите альтернативу: посмотрите нечто любопытное, но не агрессивное, сходите на виртуальную экскурсию в какой-нибудь музей — почему нет? О пользе невиртуальных экскурсий и говорить не приходится! Перед тем как соберетесь все же ознакомиться с новостями, сформулируйте, что именно вы хотите узнать, советует психолог. Назначьте себе приз за то, что не повелись на кликбейты — заманивающие заголовки, за которыми, как правило, не стоит ничего, кроме доходов размещающих их сайтов. Поймите, что многие делают деньги на вашей наивности.

— Введите правило: хотите узнать, как сделать дома безе, ищите рецепт безе, и только, не надо позволять уводить себя от вашей цели, исполняя волю всемирной паутины, — советует Владимир Ковалев. — Отвлекайтесь от плохого и отпишитесь от ресурсов, несущих негатив, и гордитесь: это ваша победа над собой.

Однако самое главное и ценное — это ваша победа и над сетью. Она кажется себе всемогущей, а вас почитает за раба. А надо, чтобы было наоборот: не мы — для нее, а она — для нас, как информатор, помощник, справочник, но не циничный манипулятор.

КСТАТИ

Весной текущего года думскроллинг занимал второе место в рейтинге факторов, отвлекающих людей от работы. По крайней мере так считали порядка 15 процентов респондентов, принявших участие в опросе, который провел исследовательский центр портала «Зарплата.ру». На сегодняшний день подобного мнения придерживаются уже 27 процентов опрошенных и около 25 процентов отмечают, что проживают плохие новости внутри себя, в результате чего у них резко ухудшается настроение. В связи с этим некоторые психологи предложили страдающим от этого феномена людям установить правило: читать новости с утра и вечером, но не днем. Совет неоднозначный, ведь вечером можно впасть в переживания, лишающие сна. С другой стороны, как тут не вспомнить профессора Филиппа Филипповича Преображенского из «Собачьего сердца» Михаила Булгакова, давшего прекрасный совет не читать перед обедом советских газет... Все новое — хорошо позабытое старое!

ЦИТАТА

Ричард Ллевелин (1906—1983), британский писатель-романист:

— У плохих новостей хорошие ноги.

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