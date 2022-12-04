Психолог объяснила, почему не всех нужно прощать

«Эмоции, пусть и негативные, – это часть жизни, момент, который вы проживаете в настоящее время. Выбросить его из реальности нельзя. Даже если вам говорят о нравственности и нормах, нужно понимать, что ни родитель, ни священник, а именно вы проживаете сейчас трудности», – уточняет психолог.