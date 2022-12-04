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1 час назад

Психолог объяснила, почему не всех нужно прощать

РИА "ФедералПресс"

Часто человеку советует прощать своих обидчиков и отпускать ту злобу, которая таится в душе. Однако психолог Александра Иваницкая утверждает, что не всегда разумно это делать.

Психолог объяснила, почему не всех нужно прощать
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«От обиды, которая тяготит сознание, нужно избавляться. Только для этого совсем не обязательно прощать. Не все ситуации требуют прощения», – говорит Иваницкая.

Психолог утверждает, что обиженному человеку важно пережить боль, которую он чувствует, не испытывая давления со стороны. Иваницкая отметила, что важнее всего человеку не уметь прощать, а правильно проживать путь принятия, который поможет избавиться от груза на душе, пишет PN.

По мнению специалиста, люди не обязаны прощать друг друга, поэтому всем необходимо понимать, что обида – это нормально. Злость, которую может испытывать человек на фоне полученной душевной боли, не делает его плохим, поэтому он может никого не прощать.

«Эмоции, пусть и негативные, – это часть жизни, момент, который вы проживаете в настоящее время. Выбросить его из реальности нельзя. Даже если вам говорят о нравственности и нормах, нужно понимать, что ни родитель, ни священник, а именно вы проживаете сейчас трудности», – уточняет психолог.

Психология,
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