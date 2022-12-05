Психологи объяснили, зачем люди постоянно жалуются в соцсетях

Американские психологи провели исследование и выяснили, что скрывается за грустными постами некоторых пользователей соцсетей.
Отмечается, что есть определенная категория пользователей соцсетей, которые стабильно выкладывают грустные посты или жалуются подписчикам на жизнь.
Ученые выяснили, что люди занимаются сэдфишинг не для того, чтобы их пожалели. В подобном поведении скрыт иной мотив, и он не понравится аудитории.
В исследовании приняли участие 347 добровольцев. Все они рассказали о своем настроении, о седфишинге, о том, испытывают ли одиночество. На основании анкетирования эксперты разделили участников на две группы: склонных и несклонных к седфишингу.
Во втором этапе эксперимента добровольцы сообщили, как ведут соцсети, сколько поддержки получают их посты. Также респонденты прошли тест на определение типа привязанности.
Выяснилось, что склонные к седфишингу люди обладают тревожным типом привязанности. Для него характерны ревность, неуверенность в себе, а также желание эмоциональной близости с партнером на максимальном уровне.
Сопоставив полученные данные психологи определили, что люди, которые публикую в соцсетях в основном посты, призванные вызывать жалость, делают это не для получения сочувствия, а для того, чтобы иметь возможность манипулировать аудиторией или отдельными подписчиками.