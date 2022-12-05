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44 минуты назад

Психологи объяснили, зачем люди постоянно жалуются в соцсетях

runews24.ruиещё 1

Американские психологи провели исследование и выяснили, что скрывается за грустными постами некоторых пользователей соцсетей.

Психологи объяснили, зачем люди постоянно жалуются в соцсетях
Фото: Runews24.ruRunews24.ru

Отмечается, что есть определенная категория пользователей соцсетей, которые стабильно выкладывают грустные посты или жалуются подписчикам на жизнь.

Ученые выяснили, что люди занимаются сэдфишинг не для того, чтобы их пожалели. В подобном поведении скрыт иной мотив, и он не понравится аудитории.

В исследовании приняли участие 347 добровольцев. Все они рассказали о своем настроении, о седфишинге, о том, испытывают ли одиночество. На основании анкетирования эксперты разделили участников на две группы: склонных и несклонных к седфишингу.

Во втором этапе эксперимента добровольцы сообщили, как ведут соцсети, сколько поддержки получают их посты. Также респонденты прошли тест на определение типа привязанности.

Выяснилось, что склонные к седфишингу люди обладают тревожным типом привязанности. Для него характерны ревность, неуверенность в себе, а также желание эмоциональной близости с партнером на максимальном уровне.

Сопоставив полученные данные психологи определили, что люди, которые публикую в соцсетях в основном посты, призванные вызывать жалость, делают это не для получения сочувствия, а для того, чтобы иметь возможность манипулировать аудиторией или отдельными подписчиками.

Психология,
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