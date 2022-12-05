Ученые обнаружили, что отцовство меняет мозг мужчин

Международная группа ученых из Университета Южной Калифорнии в США и Института медицинских исследований Грегорио Мараньона в Мадриде установили, что отцовство меняет мозг мужчин. О своем исследовании они рассказали The Conversation.
Ученые набрали 40 добровольцев (20 из США и 20 из Испании), чьи жены должны были вскоре родить. Все участники прошли процедуру МРТ дважды - до родов и после того, как ребенку исполнилось полгода.
Ученые также просканировали мозг 17 мужчин, у которых не было детей. После сравнения полученных данных исследователи обнаружили изменения в мозге отцов в областях, отвечающих за визуальную обработку, внимание и сопереживание по отношению к ребенку.
Причем у испанцев изменения были более выражены. По мнению ученых, это связано с тем, как часто отцы взаимодействуют со своим ребенком. Дело в том, что в Испании отцу легче получить отпуск по уходу за ребенком.
Также исследователи предположили, что, чем сильнее изменения в мозге мужчин, тем более они склонны проводить время с ребенком.