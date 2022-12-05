Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+9° в 
USD 62.18EUR 65.52
Войти в почту
23 минуты назад

Доктор Долгов объяснил смысл термина «петля абьюза»

Мослента

Смысл психологического термина «петля абьюза» в своем Telegram-канале объяснил кандидат медицинских наук, клинический психолог, гипнолог, НЛП-мастер Денис Долгов.

Доктор Долгов объяснил смысл термина «петля абьюза»
Фото: МослентаМослента

«Как и многие явления, абьюзивные отношения имеют циклический характер. Такой цикл называется "петля абьюза"», — рассказал специалист и описал несколько повторяющихся стадий.

По его словам, первая стадия «петли» — спокойствие. Отношения в паре в этот период ровные, с партнером все в порядке, он ведет себя нормально.

На второй стадии возникает напряжение. Происходит что-то, возможно, какая-то незначительная ситуация, которая выводит абьюзера из равновесия. Он начинает ощущать дискомфорт, напряжение, стресс, избавиться от которого старается с помощью другого, высказывая свое недовольство, продолжил психолог.

На третьей стадии эмоции становятся для абьюзера невыносимы, и он выплескивает на жертву свою агрессию. Чаще всего на этом этапе возникают ссоры, насилие при этом может быть как физическим, так и эмоциональным, и часто прекращается только тогда, когда агрессор видит, что жертва чувствует себя хуже, расстраивается и не может справиться, пояснил эксперт.

«Четвертая стадия — примирение. Абьюзер делает все возможное и невозможное, чтобы вернуть расположение жертвы. Просит прощения, стоя на коленях, покупает охапки цветов, дорогие подарки, украшения, готовит вкусную еду, разговаривает мягко и вкрадчиво», — отметил Долгов.

Если абьюзер понимает, что жертва всерьез готова разорвать отношения, он пускает в ход различные манипуляции, вплоть до угроз и даже имитации суицида: «Без тебя моя жизнь теряет всякий смысл, я без тебя не могу». Такие эпизоды носят театрально-демонстративный характер и к реальным самоубийствам приводят крайне редко.

Психолог подчеркнул, что на этой стадии жертва абьюза искренне верит, что произошедшее случилось в последний раз и такого больше никогда не повторится. Однако, как и любой циклический процесс, абьюз будет повторяться снова и снова, предупредил эксперт.

Психология,Денис Долгов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители