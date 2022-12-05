4 привычки миллионеров, которые стоит «украсть»

Путь к большим деньгам никогда не бывает простым. Однако у всех миллионеров есть общие привычки, которые помогают этим людям оставаться «на плаву» и зарабатывать еще больше. Мы предлагаем изучить эти привычки и «украсть» что-то для себя.
Редкий миллионер просыпается к полудню. Как правило, богатые и ответственные люди встают как минимум за три часа до начала рабочего дня. И дело не в том, что им придется простоять большую часть пути в пробках. Не зря психологи называют утро самой важной частью дня. Завтрак и общение с родными — обязательный ритуал в жизни большей части обеспеченных людей. Помимо того, что завтрак помогает «завести» организм, приятное общение в непринужденной обстановке успокаивает и позволяет лучше сконцентрироваться на работе в течение дня.
Спорт — неотъемлемая часть жизни успешных людей. Наверняка вы слышали о том, что у какого-то миллионера есть привычка проводить пятничные вечера на гольф-поле или в личном спортзале. Этому есть вполне рациональное объяснение — общество, в котором обитают обеспеченные люди, предъявляет определенные требования и к внешности. Не будем и говорить о том, насколько полезна физическая активность для разгрузки мозга и, в целом, для поддержания хорошего состояния нервной системы.
Конечно, многие задачи мы привыкли держать в голове, просто потому что так удобнее, но у миллионеров другой подход к работе и бизнесу. Они часто разбивают большую задачу на несколько маленьких, чтобы постепенно приблизиться к своей цели. Вместо того чтобы хвататься за решение, на первый взгляд, трудной задачи, стоит подумать, какой можно найти подход, и сделать это так, чтобы не растратить большое количество сил и средств раньше времени. Только такой подход позволяет добиться значительных результатов.
Несмотря на то, что миллионеры могут себе позволить многое, они не спешат разбрасываться деньгами. Как правило, богатые люди не поддаются сиюминутным порывам, особенно важен этот пункт для женщин, которые под воздействием отрицательных или положительных эмоций, могут совершить ненужную покупку, успокоив себя на время, но сильно подорвав денежный баланс. Умение расставить финансовые приоритеты — важнейшее умение богатого человека.