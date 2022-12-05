4 привычки миллионеров, которые стоит «украсть»

Путь к большим деньгам никогда не бывает простым. Однако у всех миллионеров есть общие привычки, которые помогают этим людям оставаться «на плаву» и зарабатывать еще больше. Мы предлагаем изучить эти привычки и «украсть» что-то для себя.

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Встаем рано

Видео дня

Редкий миллионер просыпается к полудню. Как правило, богатые и ответственные люди встают как минимум за три часа до начала рабочего дня. И дело не в том, что им придется простоять большую часть пути в пробках. Не зря психологи называют утро самой важной частью дня. Завтрак и общение с родными — обязательный ритуал в жизни большей части обеспеченных людей. Помимо того, что завтрак помогает «завести» организм, приятное общение в непринужденной обстановке успокаивает и позволяет лучше сконцентрироваться на работе в течение дня.

Больше активности

Спорт — неотъемлемая часть жизни успешных людей. Наверняка вы слышали о том, что у какого-то миллионера есть привычка проводить пятничные вечера на гольф-поле или в личном спортзале. Этому есть вполне рациональное объяснение — общество, в котором обитают обеспеченные люди, предъявляет определенные требования и к внешности. Не будем и говорить о том, насколько полезна физическая активность для разгрузки мозга и, в целом, для поддержания хорошего состояния нервной системы.

Разбиваем большую задачу на несколько маленьких

Конечно, многие задачи мы привыкли держать в голове, просто потому что так удобнее, но у миллионеров другой подход к работе и бизнесу. Они часто разбивают большую задачу на несколько маленьких, чтобы постепенно приблизиться к своей цели. Вместо того чтобы хвататься за решение, на первый взгляд, трудной задачи, стоит подумать, какой можно найти подход, и сделать это так, чтобы не растратить большое количество сил и средств раньше времени. Только такой подход позволяет добиться значительных результатов.

Контролируем расходы