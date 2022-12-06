Психолог дала пять советов о правильном отдыхе

«Если ваша основная работа — физический труд, очень подвижная и энергозатратная, на выходных наслаждайтесь спокойствием в горизонтальном положении. Если же ваши будни подразумевают сидение в офисе — двигайтесь и идите на воздух. Если вы в течение рабочего дня в окружении людей и постоянном общении — выделите себе время на уединение и тишину», — рекомендовала она.