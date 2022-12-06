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54 минуты назад

Психолог дала пять советов о правильном отдыхе

Lenta.ru

Продуктивным и эффективным будет считаться тот отдых, после которого человек полон сил и снова готов к работе, рассказала психолог онлайн-платформы «Грань.рф» Анастасия Корнеева. В беседе с «Лентой.ру» специалист поделилась пятью советами, которые помогут продуктивно провести выходные или отпуск.

Психолог дала пять советов о правильном отдыхе
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Матрица Эйзенхауэра»

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Чтобы грамотно распланировать свои дела, психолог посоветовала воспользоваться «Матрицей Эйзенхауэра».

«С помощью таблицы вы распределяете свои задачи по критериям "срочность" и "важность" на четыре квадранта, после чего решаете, чему именно и сколько времени стоит посвятить», — объяснила она принцип работы метода.

Избегание крайностей

Основная ошибка — крайности, считает Корнеева. «Люди либо впихивают в свой график необъятное, а потом становятся еще более уставшие, чем до выходных, либо не делают ничего в принципе, а затем мучаются чувством вины», — пояснила специалист.

Не поддаваться FOMO

Также важно перестать поддаваться FOMO, убеждена она. Этим термином, по словам психолога, обозначают навязчивый страх пропустить что-то интересное.

«Именно эта особенность психики заставляет людей, например, посещать мероприятия, на которые им совсем не хочется идти», — обратила внимание Корнеева.

Смена деятельности

Отдых — это смена деятельности, подчеркнула психолог.

«Если ваша основная работа — физический труд, очень подвижная и энергозатратная, на выходных наслаждайтесь спокойствием в горизонтальном положении. Если же ваши будни подразумевают сидение в офисе — двигайтесь и идите на воздух. Если вы в течение рабочего дня в окружении людей и постоянном общении — выделите себе время на уединение и тишину», — рекомендовала она.

Разнообразие

Ощутить внутреннюю удовлетворенность от проведенного отпуска и выходных, по словам специалиста, позволит разнообразие деятельности.

«Секрет в том, чтобы в течение свободного времени: сделать что-то давно откладываемое, например, разобрать шкаф, обязательно чем-то себя порадовать, сделать что-то для роста и развития, пообщаться с кем-то для вас приятным — позвонить другу, а лучше встретиться — и уделить внимание своему телу — прогулка, ванна, массаж, разгрузочный день, спорт», — отметила Корнеева.

Психология,
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