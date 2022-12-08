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3 часа назад

Что такое «режим гоблина» и как из него выйти

РИА "ФедералПресс"иещё 1

Тип поведения «режим гоблина» стал популярен в 2022 году. Психолог Татьяна Исраэлян объяснила, что это такое и как с ним бороться.

Что такое «режим гоблина» и как из него выйти
Фото: unsplashunsplash

«Гоблинский режим» определяется как поведение, не соответствующее принятым социальным нормам», – сказала врач. Такие люди чаще всего неряшливы и не хотят выходить из дома.

Популярность он обрел сейчас лишь потому, что молодые люди пытаются «бунтовать» против идеальной жизни в соцсетях, так как она не имеет ничего общего с реальностью.

В дополнение к этому все устали от того, что третий год идет пандемия, а в 2022 году начались и серьезные геополитические изменения, передают «Известия».

Для того чтобы избавиться от такого образа жизни, можно взять в пример вампиров. Раньше они также были неприглядными примерами, но «изменили свой образ жизни к лучшему» с помощью современной культуры.

Современным молодым людям также можно применить эти навыки и обратить внимание внутрь себя, объясняет Татьяна Исраэлян.

Психология,
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