Как перестать быть удобной женщиной и никого не обидеть

Когда вы научитесь говорить «Нет», жизнь заиграет новыми, яркими красками.
Сдать отчет за коллегу, посидеть с ребенком подруги, не упрекать мужа, забывшего о годовщине… Кажется, это забота и стремление порадовать близких. Но шаг за шагом боязнь обидеть, желание радовать приводит вас в позицию удобной женщины. Той, с мнением которой совсем не нужно считаться, которая не откажет, даже если ей совершенно неудобно выполнять просьбу. Как перестать быть удобной, особенно если страшно обидеть окружающих?
Важно помнить, что личные границы есть у каждого человека. Вы уважаете чужие, но окружающие забывают о ваших. Отстаивание своих границ совсем не повод для обиды, а если так происходит, то вами ловко пытаются манипулировать. Настроение другого человека не может быть вашей ответственностью. Принять это непросто, но необходимо. Лишь так можно научиться отказывать, начать заботиться о собственных интересах и стать заметно счастливее.
Попробуйте внедрить эти 4 шага для того, чтобы перестать быть удобной
Уверенному в себе человеку гораздо проще отстаивать свои границы. Поймите, почему вы достойны уважения и любви и без желания всем угодить.
Попробуйте отвечать отказом хотя бы незначительные просьбы. Вы с удивлением обнаружите, что люди не обижаются на вас, а жизнь заиграет новыми красками.
Чем больше у вас увлечений и хобби, тем проще отказывать: у вас просто не останется времени на то, чтобы делать чужую работу, заботиться о мнении окружающих и всем угождать.
Холодные родители — одна из причин желания быть удобной и всем угождать. Если в детстве вы получили одобрение и любовь только, когда были послушными, незаметными, выполняли все просьбы, такое поведение закрепляется, как единственно верное. Чтобы преодолеть такую схему, придется проработать детские травмы. Возможно, вы сделаете это самостоятельно, а в других потребуется помощь профессионала.