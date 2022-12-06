Какие темы не стоит обсуждать с родственниками

Клинический психолог Джошуа Коулмэн перечислил темы, которые не следует обсуждать с родственниками. Его слова приводит Life. Специалист отметил, что проявить сочувствие или протянуть руку помощи смогут не все, а кто-то попытается использовать секреты в своих целях.

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В первую очередь Коулмэн рекомендовал не обсуждать с родными проблемы в отношениях со своей второй половинкой. По его мнению, это шаг к расколу, интригам и еще большей путанице. Также эксперт советует не делиться информацией о своем доходе, сбережениях и тратах, поскольку за этим может последовать критика со стороны близких.