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5 минут назад

Психолог Коулмэн: с родственниками не следует обсуждать темы из личной жизни

Газета.Ruиещё 1

Клинический психолог Джошуа Коулмэн перечислил темы, которые не следует обсуждать с родственниками. Его слова приводит Life. Специалист отметил, что проявить сочувствие или протянуть руку помощи смогут не все, а кто-то попытается использовать секреты в своих целях.

Какие темы не стоит обсуждать с родственниками
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В первую очередь Коулмэн рекомендовал не обсуждать с родными проблемы в отношениях со своей второй половинкой. По его мнению, это шаг к расколу, интригам и еще большей путанице. Также эксперт советует не делиться информацией о своем доходе, сбережениях и тратах, поскольку за этим может последовать критика со стороны близких.

Кроме того, психолог рекомендует избегать в беседах с родственниками подробностей личной жизни, поскольку они в случае раздора могут стать инструментом сплетен и шантажа. Также в запретном списке специалиста планы на жизнь. В том числе, речь о предстоящем отпуске и беременности. По мнению Коулмэна, личная дорожная карта является ориентиром, но не предметом гордости или обсуждений.

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