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44 минуты назад

Почему мы склонны судить о человеке по его чертам лица

Ferra.ru

Большинство из нас, как показывают научные исследования, склонны делать выводы о компетентности и других качествах человека по его чертам лица. Касается это, конечно, именно первого впечатления. Поэтому есть вероятность, что вас не примут на работу только потому, что вы покажетесь слишком ненадёжным.

Почему мы склонны судить о человеке по его чертам лица
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Все мы склонны быстро оценивать компетентность человека по его внешнему виду. Наш мозг это делает вне зависимости от нашего желания. Поэтому мы можем так быстро прикинуть, стоит ли кому-то доверять (выглядит ли он заслуживающим доверия), насколько кто-либо умён или нет.

Недавнее исследование японских специалистов продемонстрировало, что некоторые люди могут делать радикальные (положительные либо отрицательные) выводы о чертах характера и о личности других, основываясь только на внешности. Это стало известно благодаря онлайн-опросам, в которых приняли участие более 300 человек.

Обычно первое впечатление тесно связано с бессознательными предубеждениями о человеке. Хотя такие поспешные суждения и предсказуемы, они чаще всего не отличаются точностью. Кроме того, известно, что первое впечатление в принципе обычно сложно изменить.

Психология,
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