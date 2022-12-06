Почему мы склонны судить о человеке по его чертам лица

Большинство из нас, как показывают научные исследования, склонны делать выводы о компетентности и других качествах человека по его чертам лица. Касается это, конечно, именно первого впечатления. Поэтому есть вероятность, что вас не примут на работу только потому, что вы покажетесь слишком ненадёжным.

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Все мы склонны быстро оценивать компетентность человека по его внешнему виду. Наш мозг это делает вне зависимости от нашего желания. Поэтому мы можем так быстро прикинуть, стоит ли кому-то доверять (выглядит ли он заслуживающим доверия), насколько кто-либо умён или нет.

Недавнее исследование японских специалистов продемонстрировало, что некоторые люди могут делать радикальные (положительные либо отрицательные) выводы о чертах характера и о личности других, основываясь только на внешности. Это стало известно благодаря онлайн-опросам, в которых приняли участие более 300 человек.