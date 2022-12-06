Ученые выявили механизм, помогающий избавиться от страха

Отсутствие специфического рецептора серотонина (нейромедиатора, играющего ключевую роль в регуляции настроения) может снизить ранее приобретенные реакции страха. К такому выводу пришли ученые Рурского университета в Бохуме. Результаты их исследования опубликованы в журнале Nature Translational Psychiatry.В ходе эксперимента специалисты выяснили, что лишенных этого рецептора мышей гораздо легче отучить от страха, чем диких. Авторы исследования полагают, что полученные результаты помогут разработать более действенные способы лечения посттравматических стрессовых расстройств (ПТСР). Терапия этого заболевания зачастую недостаточно эффективна, поскольку пациенты не могут избавиться от усвоенных реакций страха.
Как заявила «Известиям» клинический психолог Ольга Валаева, блокировка только серотониновых рецепторов – это лишь один из элементов, который позволит изменить терапию ПТСР.
«Это одиночное исследование. Оно интересно с точки зрения работы с таким деструктивным состоянием, как страх. Но это только первый шаг и до терапии и создания лекарств еще очень далеко», – отметила специалист.
Ранее ученые из Университета Квинсленда нашли ключ к управлению страхом в «мусорной» ДНК, которая не кодирует белки. Исследователи долгое время не понимали, какую роль она играет в функционировании организма. В ходе нового исследования группа экспертов секвенировала 433 длинных некодирующих РНК из малоизученных областей генома человека. Они идентифицировали новый ген, который получил название ADRAM. Анализ показал, что ген не только действует как каркас для молекул внутри клетки, но и помогает памяти избавляться от травмирующих воспоминаний. По мнению ученых, исследование открыло путь для разработки новых методов лечения психических расстройств.