Ученые выявили механизм, помогающий избавиться от страха

Отсутствие специфического рецептора серотонина (нейромедиатора, играющего ключевую роль в регуляции настроения) может снизить ранее приобретенные реакции страха. К такому выводу пришли ученые Рурского университета в Бохуме. Результаты их исследования опубликованы в журнале Nature Translational Psychiatry.В ходе эксперимента специалисты выяснили, что лишенных этого рецептора мышей гораздо легче отучить от страха, чем диких. Авторы исследования полагают, что полученные результаты помогут разработать более действенные способы лечения посттравматических стрессовых расстройств (ПТСР). Терапия этого заболевания зачастую недостаточно эффективна, поскольку пациенты не могут избавиться от усвоенных реакций страха.

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Как заявила «Известиям» клинический психолог Ольга Валаева, блокировка только серотониновых рецепторов – это лишь один из элементов, который позволит изменить терапию ПТСР.

«Это одиночное исследование. Оно интересно с точки зрения работы с таким деструктивным состоянием, как страх. Но это только первый шаг и до терапии и создания лекарств еще очень далеко», – отметила специалист.