Как понять, что вами пользуются

Чаще всего, заводя пару, девушки и парни надеются на что-то серьёзное и здоровое, но иногда встречаются и уникумы, у которых свой взгляд на правильные отношения. Они могут манипулировать и использовать вторую половину ради своей выгоды — или вообще не думать о чем-то серьёзном, планируя просто хорошо провести время. Как распознать такого лихача, объяснили психологи.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

У катастрофических отношений в общем можно выделить несколько признаков. Манипуляторы обычно звонят и соглашаются на встречу, лишь если им это удобно — подстраиваться под вторую половинку они не спешат. Как только возникло желание излить душу, разрядиться эмоционально или сексуально — они тут же нарисуются на пороге. На звонки и сообщения они отвечают спустя долгое время — собственная пара для манипуляторов не в приоритете.

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К эмоциям и чувствам девушки эти альфонсы относятся пренебрежительно, зачастую обесценивая её проблемы, желания и эмоции. Если их послушать, то всё у неё не так — шутки она не понимает, на всё остро реагирует и вообще психованная немного. Здесь во всей красе проявляется газлайтинг — одна из форм манипуляции, где жертву заставляют думать, что она сама во всём виновата.

Если манипулятор снисходит до разговора, то дела второй половины его мало интересуют, он сам у себя стоит на первом месте. Его проблемы всегда важны и похожи на конец света. А вот ко всем жалобам и рассказам девушки манипулятор проявляет равнодушие.

Иногда среди своих проблем он начинает упоминать и деньги. Здесь у него зарплату задержали, тут неувязочка вышла, одолжи немного. Забыл кошелёк, не ловит сеть — у него есть миллион отговорок, чтобы не платить. Вишенкой на торте может стать предложение съехать к девушке для экономии.

Некоторые манипуляторы работают по другой схеме. Они кажутся открытыми и рассказывают как будто всё и обо всех, но только не о себе. Девушка может знать о том, что делала его мама или как сосед смешно поскользнулся у подъезда, но не имена его друзей или его планы на завтра.

Есть и ещё один тип мужчин, отношения с которыми заканчиваются часто ничем. Такие восторженные кавалеры души в даме не чают и буквально готовы носить её на руках от любви, однако они быстро перегорают, словно свечка. Ждать серьёзных намерений от таких мужчин или хотя бы здоровых длительных отношений психологи не советуют.

Проблема хороших манипуляторов в том, что они не только работают по проверенной схеме, но и выбирают удачные цели. Девушкам особенно нужно быть осторожными с парнями, если у них есть определённые черты. Например, отсутствие личных границ или склонность к созависимым отношениям. Манипуляторам подходят девушки, которые часто берут на себя роль жертвы или спасителя, а ещё винят себя во всех эмоциях партнёра. Вроде «он разозлился — я виновата».