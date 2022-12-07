О чем говорит наше тело: психологи рассказали о соматике

Внутренний мир человека и его телесные ощущения неразрывно связаны. Наше физическое здоровье влияет на эмоциональное состояние, и наоборот. Позитивные эмоции заставляют чувствовать прилив энергии и сил, а стрессы могут буквально подкосить. О психосоматике, ее особенностях и способах преодоления рассказал специалист Московской службы психологической помощи населению Денис Хакимов.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

"Психосоматика, если говорить просто, изучает влияние переживаний, сильных эмоций на физическое здоровье человека. Интенсивные и продолжительные негативные переживания истощают ресурсы организма, что может обострить уже имеющиеся заболевания или спровоцировать новые. А причин для стресса у нас достаточно: сложности дома или на работе, финансовые трудности, конфликты с близкими и многое другое", — отметил психолог.

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Ещё одна причина — установки, формирующиеся с раннего возраста и в дальнейшем подкрепляемые негативным личным опытом. Такие разрушающие убеждения создают отрицательный эмоциональный фон и выражаются в недовольстве, тревоге, депрессивных состояниях. Это может продолжаться довольно долго, иногда большую часть жизни. Подавление таких чувств имеет не только психологический компонент, но и может привести к сбою в работе вегетативной нервной системы. Как следствие — телесные симптомы.

Манипуляции или самовнушение тоже могут спровоцировать психосоматические проявления. Примеряя на себя какой-то недуг (например, начитавшись про болезнь в интернете), можно со временем действительно найти у себя симптомы и почувствовать недомогание. Механизм, объясняющий этот феномен, опять-таки завязан на стрессе и переживаниях.

"В основе этих процессов лежит соматизация — то есть проявление психологического состояния в конкретных физических симптомах. Наиболее распространённые психосоматические нарушения включают в себя зажимы в различных частях тела и связанные с ними боли в спине, шее и голове, обострение заболеваний желудочно-кишечного тракта, сложности в работе сердечно-сосудистой системы, проявления на коже, нарушения дыхания", — рассказал специалист.

Подобного рода симптомы доставляют массу проблем, подрывают не только ментальное, но и физическое благополучие. Поэтому, если есть подозрения, что психологическое состояние влияет на физическое самочувствие, то стоит отнестись к этому крайне серьёзно. Нелишними будут следующие шаги.

Осторожность в оценках

Нужно очень аккуратно подходить к объяснению болезней эмоциональным состоянием, внутренними травмами, конфликтами и другими аналогичными факторами. Даже если это и выглядит правдоподобным, на деле далеко не всегда оказывается правильным. Не стоит излишне психологизировать эту область — приписывать внутреннему миру больше власти над телом, чем он имеет в действительности.

Обращение к врачу

Какой бы природы ни были те или иные симптомы, самым верным и первоочередным решением должно быть обращение за квалифицированной медицинской помощью. Необходима консультация доктора, проведение исследования и заключение, которое бы однозначно давало картину происходящего. Только в случае, если не обнаружено физических или генетических причин недомогания, есть смысл поискать их в психике.

Осознание причин

Если же дело все-таки в негативном воздействии подавленных переживаний, старых и уже неработающих установок, то для успешной работы с этим содержанием стоит понять их истоки. Как они появились? Что символизируют для нас? Как эти конкретные симптомы помогают защититься от неприятных эмоций? Разумеется, здесь незаменимой будет работа с психологом. Общение со специалистом поможет глубже и основательнее проникнуть в тему, взглянуть на себя со стороны. Вместе с профессионалом комфортнее и безопаснее находить решения, облегчающие состояние.

Расслабление

Немаловажно и простое снятие напряжения. Даже банальный отдых за сериалом после работы или прослушивание любимой музыки уже значительно снижают стрессовое воздействие среды. Доступны и другие простые радости: прогулка, встреча с друзьями, хобби. Разнообразная физическая активность имеет терапевтический эффект.

Также специалист советует ограничивать информационный поток: не читать новости запоем с утра до вечера, а выделять на это по 10–20 минут. Так раздражения станет гораздо меньше.

— Забота о здоровье в первую очередь лежит на нас самих. Осторожность и бережное отношение к себе — залог благополучия. А соблюдение баланса между психологическими и физиологическими факторами позволит правильно понять истоки проблемы и, соответственно, эффективно и своевременно её разрешить, — добавил психолог.

Если самостоятельно справиться со стрессом и тревогой не получается, лучше обратиться к специалисту. Московская служба психологической помощи предоставляет возможность пройти в течение календарного года пять психологических консультаций, два сеанса психологической диагностики, три тренинга и восемь сеансов психологической реабилитации. Бесплатную психологическую помощь могут получить не только москвичи, но и работающие в столице жители Московской области, студенты, военнослужащие. Единый справочный телефон: +7 (499) 173-09-09.

Также круглосуточно доступен телефон неотложной психологической помощи 051 (для городского) и 8 (495) 051 (для мобильного). Работает чат психологической поддержки и форум. Подробности на сайте www.msph.ru.