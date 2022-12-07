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2 часа назад

Психолог рассказал о приятных и эффективных способах борьбы с плохим настроением

Пасмурная и холодная погода редко располагает к позитиву и отличному настроению. Иногда она даже может стать дополнительной причиной появления такой болезни, как депрессия. Психиатр Владимир Скавыш перечислил способы, которые помогут исправить ситуацию и даже могут быть эффективны в борьбе с депрессией. Однако важно помнить, что болезнь прежде всего надо лечить у специалиста.

Психолог рассказал о способах борьбы с плохим настроением
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

По словам Скавыша, продолжительность светового дня может отражаться на настроении человека, потому что свет глаза и глазное дно влияют на выработку медиаторов центральной нервной системы. Он отметил, что в регионах с пасмурной погодой депрессия встречается чаще.

В этот период психиатр особенно рекомендует ходить в солярий, в бассейн и на фитнес, ведь такая деятельность активирует выработку медиаторов и других биологически активных веществ в центральной нервной системе.

Эксперт рассказал, что в скандинавских странах депрессию лечат при помощи фототерапии. Эта разновидность физиотерапии очень напоминает поход в солярий. Сеанс проходит в комнате с белым потолком и очень яркими светильниками. Получается, не только антидепрессантами можно влиять на уровень серотонина в головном мозге.

Ещё один вариант — поездка на горнолыжный курорт или просто в горы, где нет пасмурной погоды. И ведь это доктор прописал, а с ним спорить нельзя. Будет заметен эффект даже от недельного отпуска в таком формате, сказал он.

«От "мыслей" и "мрачного настроения" помогает любое дело, трудотерапия, пусть даже решение бытовых проблем, которые каждый дееспособный и вменяемый человек должен сам выполнять», — заявил психолог.

Ранее неврологи из Института эволюционной антропологии общества Макса Планка в Германии установили, что пение птиц может помочь бороться с депрессией и беспокойством. А вот звуки дорожного движения при этом, наоборот, связаны с усилением депрессии и всяких печальных настроений. Все в лес, получается.

Психология,
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