Эксперт рассказала, как распознать ложь собеседника

Семь способов распознать ложь собеседника раскрыла «Мосленте» психолог-консультант, бизнес-тренер, эксперт АНО ДПО «Институт прикладной психологии в социальной сфере» Марина Кусачева. Она порекомендовала внимательно наблюдать за мимикой и жестами человека.

Фото: Мослента Мослента

Как правило, лжец прикрывает рот рукой. Это психологический защитный механизм, пояснила Кусачева. «Прикрывает рот он не напрямую, а как бы вскользь — дотрагивается до кончика носа или почесывает, потирает его, закрывает пальцем губу или трогает губы, подпирает подбородок руками так, что не видно губы. При этом лжец может ничего не говорить, а просто кивать, соглашаясь с собеседником», — рассказала она.

Человек, говорящий неправду, склонен часто дотрагиваться и до других частей лица — ушей, подбородка, глаз, шеи. Он может почесывать их, а также накручивать волосы на палец, покусывать губы и ногти. При этом губы обманщика могут быть сомкнуты. Улыбка человека, говорящего неправду, будет неестественна и натянута.

Если собеседник отводит глаза при разговоре, важно отследить направление его взгляда. «Если влево вверх, то он придумывает картинку. При этом, если ваш вопрос касался моделирования ситуации, например: "В чем ты пойдешь на вечеринку?" — то этот взгляд говорит о фантазии, а не о лжи», — предупредила психолог. Иногда человек, желающий скрыть правду, будет намеренно пристально смотреть в глаза собеседнику.

Лжецы зачастую ведут себя суетливо: ерзают, моргают глазами, меняют положение тела, потирают руки и ноги, теребят предметы в руках. Они могут и прятать руки: скрещивать их на груди или за спиной.