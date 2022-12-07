В Москве пройдет ювелирная выставка "Лучшие украшения России"

В Москве пройдёт ювелирная выставка "Лучшие украшения России"Оценить и/или выбрать украшения для себя и близких можно будет с 8 по 11 декабря в Московском Гостином дворе. Источник фото: гостиныйдвор.москваСовсем скоро Новый год. Если вы ещё не определились с подарками для родных, друзей или для себя — самое время отправиться на выставку ювелирной продукции "Лучшие украшения России". В выставочном зале посетители увидят не только украшения, но и коллекционных кукол, детали интерьера и необычный декор от лучших ювелирных домов РФ. Ювелирная каретаИсточник фото: гостиныйдвор.москваТакже будут представлены коллекции мастеров ювелирного дело, дебютирующих на российском рынке. Это Julia Lifits (JL), Anna Lantsova, «Антал», Alina Perova, Oxioma, irina Generalova, Maria Kalemagina, E.E. Jewelry, OLGA К., ID JwlrY, Виктор Дзюбьяк и Anna Lantsova. Известные бренды тоже отметятся на выставке — Сияние Сибири, Bagiryan jewelry, Бриллианты Беломорья, Seven Diamonds, SARKISSIAN, Меркурий и другие. Девушка примеряет серьгиИсточник фото: гостиныйдвор.москваЧто бы вы ни искали — самые изысканные обручальные кольца, очаровательное колье в подарок любимой женщине, необычный браслет для друга... — нужное именно вам украшение гарантированно найдётся среди разнообразных экспонатов выставки — бюджетных и дорогих, классических и модерновых, лаконичных и ярких.Время работы выставки — с 10:00 до 20:00.