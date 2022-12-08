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1 час назад

Установки, которые притягивают к вам агрессивных мужчин

WomanHit.ru

Почемы женщина постоянно оказывается в токсичных отношениях.

Установки, которые притягивают к вам агрессивных мужчин
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Мужская агрессия — опасное, но, к сожалению, популярное явление в современных семьях. Причем женщины чаще всего сами притягивают подобный тип партнеров в свою жизнь, даже не осознавая этого. Психологи предлагают несколько вариантов того, почему так вообще происходит.

Женщине кажется, что ей нечего предложить

Проблема идет из-за заниженной самооценки, когда женщина уверена, что более достойный мужчина в ее жизни никогда не появится. Если рядом с ней появляется мужчина, которому сложно сдерживать свои дурные порывы, окружающие могут начать говорить, что женщина сама заслужила подобное отношение к себе. Выбраться из этого состояния непросто без помощи специалиста, однако задерживаться в нем крайне опасно.

Первое, с чего нужно начать, — заняться не поиском нового партнера, а проработать собственную самооценку.

Женщина думает, что сможет изменить любого мужчину

Огромная ошибка, из-за которой женщины застревают в токсичных отношениях, — мнение, что любого человека можно исправить. К сожалению, без согласия самого человека сделать ничего нельзя, да и взрослые люди не меняются, как утверждают психологи. Если вы позволяете мужчине проявлять агрессию, в том числе и в ваш адрес, будьте готовы к тому, что это будет продолжаться. Часто даже поход к семейному специалисту не может решить проблему, а потому стоит задуматься, как завершить токсичные и опасные отношения с конкретным партнером.

Женщине кажется, что лучше мужчины рядом не окажется

Детские травмы часто дают о себе знать в самый неподходящий момент. Как правило, они всплывают в отношениях. Женщина, которая в детстве или подростковом возрасте получила установку на то, что она не достойна оказаться рядом с достойным мужчиной, будет уверена, что агрессивный и, в целом, деструктивный партнер — ее судьба. И снова мы можем говорить о нарушенной самооценке, без проработки которой есть вероятность снова оказаться в объятиях абьюзера.

Психология,
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