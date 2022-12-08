5 установок, которые программируют нас на болезни

Родители, не желая зла, могут запустить в организме ребенка негативную программу.

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Психологи считают, что наше поведение, отношение к любви, деньгам, карьере и даже болезни во многом обусловлены теми установками, которые мы получили в детстве. Даже если генетически ваши родители и вы совершенно здоровы, во время воспитания они могут заложить негативные программы, которые ведут к недугам.

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Не живи

Конечно, такую фразу от мамы или папы едва ли слышали многие дети, но именно так формирующийся мозг ребенка воспринимает фразы: «Зачем я тебя родила?», «От тебя никакой пользы», «Мне такая неряха/хулиган не нужен!». Эти фразы навсегда отпечатываются в сознании и заставляют организм заболевать аутоиммунными недугами: системы уничтожают себя изнутри.

Что делать?

Чтобы изменить эти установки, постоянно повторяйте, что вы — прекрасный, важный человек, который меняет мир к лучшему. И в этом совершенно нет преувеличения: не замечая этого, вы затронули множество жизней и помогли десяткам людей.

Не будь ребенком

«Хватит вести себя, как маленький!», «Не дурачься!»: фразы, запрещающие быть творческим, непоследовательным, ярким. Так и хочется вжать голову в плечи и стать максимально незаметным. Эта установка приводит к сколиозу, преждевременному старению кожи и внутренних органов.

Что делать?

Искать контакт со своим внутренним ребенком: займитесь тем, что вам нравилось в детстве, уделяйте время творчеству, ешьте сладости и повторяйте себе, что вы не должны соответствовать стереотипам о «правильных взрослых».

Не расти

«Не торопись взрослеть!», «Ты всегда будешь моим малышом» — эти фразы дают установку замедлить развитие и могут привести к болезням гормональной системы и костей.

Что делать?

Возможно, оставаться ребенком в душе необходимо, но принимать взросление необходимо. Повторяйте, что на вас лежит ответственность за свою жизнь, чаще вспоминайте о том, чего вы уже добились.

Не думай

«Хватит твоих 'почему», «Твоего мнения никто не спрашивал!», «Думать будешь потом!» — эти установки губительны для мозга и нервной системы.

Что делать?

Учитесь критически оценивать любую информацию и ситуацию, не торопитесь с выводами, старайтесь постоянно обучаться новым знаниям.

Не чувствуй

«Не злись на учителя, она тебе в бабушки годится», «Успокойся, нельзя так смеяться у всех на виду», «Не смей завидовать»: в итоге ребенок учится не ощущать эмоций, а после этого страдает от неврологических заболеваний.

Что делать?