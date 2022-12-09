Психолог дала советы по налаживанию отношений с тещей или свекровью

Семейный психотерапевт Наталья Наумова рассказала, как просто наладить отношения с тещей или свекровью.

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Наталья Наумова рассказала, что какими бы сложными не были отношения между членами семьи, к теще или свекрови нужно относиться с уважением. Психолог также заявила, что стоит тактично подбирать слова, стараться не обижаться и "сохранять ощущение собственной ценности".

"Если мы оказываем человеку знаки внимания, уважаем, ценим, дарим комплименты, улыбаемся в лицо, как правило, люди ответят взаимностью. Самое главное задать себе вопрос: что я могу сделать, чтобы отношения были хорошими, и стараться поступать таким образом", – объяснила специалист.

Однако в том случае, если отношения уже сложные, понадобится время, чтобы члены семьи перестроились, продолжила Наталья Наумова в беседе с NEWS.ru.