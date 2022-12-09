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2 часа назад

Психолог дала советы по налаживанию отношений с тещей или свекровью

Vse42.ru

Семейный психотерапевт Наталья Наумова рассказала, как просто наладить отношения с тещей или свекровью.

Психолог дала советы по налаживанию отношений с тещей или свекровью
Фото: Vse42.ruVse42.ru

Наталья Наумова рассказала, что какими бы сложными не были отношения между членами семьи, к теще или свекрови нужно относиться с уважением. Психолог также заявила, что стоит тактично подбирать слова, стараться не обижаться и "сохранять ощущение собственной ценности".

"Если мы оказываем человеку знаки внимания, уважаем, ценим, дарим комплименты, улыбаемся в лицо, как правило, люди ответят взаимностью. Самое главное задать себе вопрос: что я могу сделать, чтобы отношения были хорошими, и стараться поступать таким образом", – объяснила специалист.

Однако в том случае, если отношения уже сложные, понадобится время, чтобы члены семьи перестроились, продолжила Наталья Наумова в беседе с NEWS.ru.

Ранее редакция VSE42.Ru писала, что психолог назвал россиянам важные качества мужчины для построения семьи.

Психология,Наталья Наумова,
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