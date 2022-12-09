Психологи рассказали, как избежать неврозов

Настоящим бичом 2022 года стали тревожные новости. Многие люди пристрастились к guilty pleasure — «запретным удовольствиям». Они постоянно листают новостные ленты телеграм-каналов в страхе пропустить сверхважную новость: начало ядерной войны, повальную мобилизацию, пожар в сарае в соседнем дворе. Из-за этого многие заработали себе неврозы, или, как говорят психологи, «цифровое слабоумие».

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«Секрет фирмы» обратился к специалистам по психическим расстройствам с просьбой рассказать, как сохранить здоровую кукуху в наше неспокойное время.

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Психиатр, член Национальной наркологической лиги Василий Шуров рассказал о такой необходимой вещи, как цифровая гигиена. Она учит, как человеку работать с информацией, оставляя только несколько проверенных источников.

По его словам, сейчас очень популярна гонзо-журналистика (от англ. gonzo — «поехавший»), когда люди не верят официальным новостям, зато доверяют блогерам или анонимным телеграм-каналам.

«Чем больше там грязи, выстрелов и взрывов, тем более достоверными они кажутся. Хотя ясно же, что это полная ерундистика. Такие же ангажированные новости, как и все остальные. Люди действительно на это подсаживаются, начинают смотреть эти ролики и уходят в негатив», — заявил «Секрету» психиатр.

Поэтому он посоветовал оставить один-два источника и заглядывать в телефон только раз в несколько часов. Остальное время лучше заниматься семьёй или работой. Также лучше убрать push-уведомления. По словам врача, «уже есть определённое "цифровое слабоумие", связанное с телефоном».

«Но чем быстрее это будет преодолено, тем лучше. Часть людей действительно склонны к тревоге, к навязчивым действиям. Они должны понять это, дойти до специалиста, проработать это психотерапевтически», — посоветовал собеседник.

Если же и психотерапия не сработает, то нужно пропить таблетки от тревоги. Ведь если человека не остановить, то он может докрутить себя до депрессии, панических атак или психосоматических заболеваний.

Также психиатр рассказал о цифровом детоксе. Например, если семья садится за стол, то надо всем отложить телефоны. Люди просто общаются, а не читают новости. Или после 22 часов никто не заглядывает в смартфон.

«Это очень простые правила, но они очень эффективны», — резюмировал Шуров.

Семейный психолог, основатель психологического центра «Ланг» Сергей Ланг рассказал, что люди проецируют на других свои тревожные состояния, даже когда просто обсуждают переживания с окружающими.

Сначала достаётся коллегам, а потом и родне. В итоге это приводит к раздражительности или нарушениям сна.

«Мы живём во времена, когда регулярно и постоянно получаем информацию. Это связано с каналами, на которые люди подписаны, с доступностью новостей в интернете. Человек регулярно и постоянно получает какие-то новости. Психика просто не справляется. Лет 15–20 назад люди получали новости по телевизору, но для этого было определённое время», — рассказал психолог.

Сейчас же, даже если человек просто зашёл в соцсети посмотреть на фото друзей, в ленте всплывёт новость с каким-то происшествием. Человек постоянно вовлечён в потребление информации.

Ланг также посоветовал убрать push-уведомления, чтобы это не отвлекало от работы или общения с друзьями и семьёй. Лучше раз в день заходить в интернет и читать новости. Также он посоветовал не обсуждать постоянно негативные новости, а вместо этого, например, строить планы насчёт Нового года или похода в театр.