Россиянам рассказали, чем опасны порнофильмы

Фильмы для взрослых предпочитают в основном те, кто хочет снять эмоциональное напряжение. Правда, слишком частые просмотры сексуального контента могут привести к зависимости. Тут уже не обойтись без помощи специалиста. О том, как не подсесть на такую иглу, радиостанции «Говорит Москва» рассказала глава Центра сексуального здоровья Анна Котенёва.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

По словам сексолога, из-за большого количество контента для взрослых у людей практически улетучились все сексуальные фантазии — можно спокойно выбрать в интернете то, что хочется именно сейчас. Это приводит к формированию определённой зависимости.

Она объяснила, что такому человеку требуется помощь специалиста — с ним надо работать, чтобы узнать, когда и с чего всё началось.

Степень серьёзности проблемы зависит от того, сколько человек тратит времени на просмотр порно, как строится его рабочий день и насколько он подвержен зависимости. Кстати, просмотр порнофильмов и частая мастурбация могут быть вредны не только для морального состояния, но и для физического здоровья.