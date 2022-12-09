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2 часа назад

Россиянам рассказали, чем опасны порнофильмы

Секрет Фирмы

Фильмы для взрослых предпочитают в основном те, кто хочет снять эмоциональное напряжение. Правда, слишком частые просмотры сексуального контента могут привести к зависимости. Тут уже не обойтись без помощи специалиста. О том, как не подсесть на такую иглу, радиостанции «Говорит Москва» рассказала глава Центра сексуального здоровья Анна Котенёва.

Россиянам рассказали, чем опасны порнофильмы
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

По словам сексолога, из-за большого количество контента для взрослых у людей практически улетучились все сексуальные фантазии — можно спокойно выбрать в интернете то, что хочется именно сейчас. Это приводит к формированию определённой зависимости.

Она объяснила, что такому человеку требуется помощь специалиста — с ним надо работать, чтобы узнать, когда и с чего всё началось.

Степень серьёзности проблемы зависит от того, сколько человек тратит времени на просмотр порно, как строится его рабочий день и насколько он подвержен зависимости. Кстати, просмотр порнофильмов и частая мастурбация могут быть вредны не только для морального состояния, но и для физического здоровья.

По словам уролога-андролога Гусейина Садыкова, привычка получать сексуальную разрядку наедине с собой может вызвать проблемы во время обычного секса.

Психология,
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