Что такое ретрит в йоге, психологии, буддизме и зачем он нужен

Практиковать можно даже в домашних условиях.
Что значит ретрит? Как правильно его проводить? Зачем это нужно? Разбираемся вместе с экспертами.
Дина Родина, mindfulness-эксперт: Ретрит (или ритрит) — это уединение для телесной и/или медитативной практики.
Дина: Ретрит в большей степени влияет на эмоциональное и ментальное здоровье. А также помогает создать правильные привычки, которые потом помогают поддерживать состояние. Вот что даёт практика:
Важно, что люди не только получают эффект от практики, но и забирают с собой инструменты, чтобы использовать их в обычной жизни. После ретрита наступает ясность. Это, пожалуй, самое ценное и основное.
Дина: Внимание человека ежесекундно борется со всевозможными отвлекающими факторами, внутренними и внешними. Это очень энергозатратный процесс.
Сегодня, в век экономии внимания, когда мы завалены возможностями, контентом, информацией, происходит интоксикация ментального фона. От этого мы теряем ясность ума, быстро устаём, испытываем сложности в расставлении приоритетов и увязаем в синдроме упущенной выгоды.
Ретрит же — остановка. Это и отдых, и тренировка одновременно. Внимание освобождается от необходимости сражаться с большим количеством отвлекающих факторов. Это и есть настоящий отдых.
Одновременно происходит ментальный тренинг — практика внимательности или mindfulness-медитация — а это как раз тренировка, которая позволяет быть эффективными в реальной жизни.
Дина: Здоровье — важнейшая сфера жизни любого человека. Это баланс физического, эмоционального и ментального благополучия. Регулярная индивидуальная практика и участие в ретритах позволяет поддерживать здоровье за счёт развития важнейших навыков — самосознания и саморегуляции. Как и любые навыки, их нужно поддерживать.
Поэтому говорить, что произойдёт что-то конкретное и критическое, если прекратить практику, будет неверно. Однако, скорее всего, человек, регулярно практикующий работу с вниманием, осознав всю пользу процесса, уже не откажется от этого.
Правила очень простые:
Дина: Нужно понимать, какие практики лежат в основе ретрита. Mindfulness-практики — это тренировка внимания, основанная на нейронауке. Это безопасный процесс, имеющий понятный результат — развитые навыки и восстановленная нервная система.
Чтобы провести мини-ретрит дома, нужно иметь минимальный опыт практики. Это обусловлено тем, что, оставшись один на один с собой, можно встретиться с состояниями ума, к которым можно быть не готовым.
Либо можно просто «застрять» в своих мыслях. Тогда от ретрита не будет никакой пользы. В таком случае лучше найти опытного эксперта (инструктора), который будет вас направлять.