Что такое ретрит в йоге, психологии, буддизме и зачем он нужен

Практиковать можно даже в домашних условиях.

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Что значит ретрит? Как правильно его проводить? Зачем это нужно? Разбираемся вместе с экспертами.

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Дина Родина, mindfulness-эксперт: Ретрит (или ритрит) — это уединение для телесной и/или медитативной практики.

Как ретрит влияет на мышление и моральное состояние?

Дина: Ретрит в большей степени влияет на эмоциональное и ментальное здоровье. А также помогает создать правильные привычки, которые потом помогают поддерживать состояние. Вот что даёт практика:

здоровое проживание эмоций;

поддержание ясного ума;

умение работать со стрессовыми факторами;

телесная осознанность;

возможность быстро восстанавливать когнитивные способности;

внимательность и доброжелательность к себе и окружающим — это то, что позволяет находиться в ресурсном состоянии. На ретрите мы учимся именно этому.

Важно, что люди не только получают эффект от практики, но и забирают с собой инструменты, чтобы использовать их в обычной жизни. После ретрита наступает ясность. Это, пожалуй, самое ценное и основное.

Ретрит — отдых или труд?

Дина: Внимание человека ежесекундно борется со всевозможными отвлекающими факторами, внутренними и внешними. Это очень энергозатратный процесс.

Сегодня, в век экономии внимания, когда мы завалены возможностями, контентом, информацией, происходит интоксикация ментального фона. От этого мы теряем ясность ума, быстро устаём, испытываем сложности в расставлении приоритетов и увязаем в синдроме упущенной выгоды.

Ретрит же — остановка. Это и отдых, и тренировка одновременно. Внимание освобождается от необходимости сражаться с большим количеством отвлекающих факторов. Это и есть настоящий отдых.

Одновременно происходит ментальный тренинг — практика внимательности или mindfulness-медитация — а это как раз тренировка, которая позволяет быть эффективными в реальной жизни.

Дина: Здоровье — важнейшая сфера жизни любого человека. Это баланс физического, эмоционального и ментального благополучия. Регулярная индивидуальная практика и участие в ретритах позволяет поддерживать здоровье за счёт развития важнейших навыков — самосознания и саморегуляции. Как и любые навыки, их нужно поддерживать.

Поэтому говорить, что произойдёт что-то конкретное и критическое, если прекратить практику, будет неверно. Однако, скорее всего, человек, регулярно практикующий работу с вниманием, осознав всю пользу процесса, уже не откажется от этого.

Как проводить ретрит?

Правила очень простые:

не пользоваться гаджетами;

свободное время занимать не попытками себя развлечь (по привычке), а созерцанием того, что происходит в настоящий момент;

наблюдать за четырьмя аспектами себя: телом, умом, эмоциями и чувствами.

Дина: Нужно понимать, какие практики лежат в основе ретрита. Mindfulness-практики — это тренировка внимания, основанная на нейронауке. Это безопасный процесс, имеющий понятный результат — развитые навыки и восстановленная нервная система.

Чтобы провести мини-ретрит дома, нужно иметь минимальный опыт практики. Это обусловлено тем, что, оставшись один на один с собой, можно встретиться с состояниями ума, к которым можно быть не готовым.