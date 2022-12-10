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2 часа назад

Какую одежду не стоит носить обидчивым людям

Секрет Фирмы

Наш организм так интересно устроен, что разные чувства «живут» у нас в определённых местах. Когда испытываем гнев, горит лицо и появляются тиски на висках. Если страшно, сердце прыгает и в животе бурлит. А вот обида у человека находится в горле, уверен психолог Евгений Идзиковский.

Какую одежду не стоит носить обидчивым людям
Фото: unsplashunsplash

Обидчивым людям частенько приходится переживать ощущение удушья. Поэтому с некоторой одеждой им нужно быть осторожнее, советует эксперт.

По словам психолога, обычно страх обитает где-то в животе или в солнечном сплетении. Гнев мы чувствуем в верхней части груди, в руках и лице. Обида же сидит в горле. Это тот самый комок в голе. Поэтому из-за острых эмоций голос иногда будто теряется.

У обидчивых людей мышцы в районе шеи постоянно напряжены. Они как бы привыкают быть в таком состоянии, а человеку начинает казаться, что по-другому и быть не может. В таких случаях явно не стоит носить одежду, которая будет дополнительно давить на горло. Иначе ощущение удушья при обиде только усилится.

«Если сверху дать ещё нагрузку, например тугое горло свитера, дискомфорт резко нарастает», — отметил Идзиковский.

В общем, хотите верьте, хотите нет.

Психология,
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