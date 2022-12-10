Названа фраза, с помощью которой можно остановить любую ссору

Ссоры — неприятная, но, увы, неизбежная часть любых отношений. Один партнёр натыкается на границы другого, и в этом месте происходит конфликт. Иногда оппонентам удаётся услышать друг друга. Но бывает, что кто-то уходит в глухую оборону, другой тщетно пытается до него достучаться, и ссора превращается в замкнутый круг.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Семейный терапевт Лорен Консол рассказала, как остановить любой жаркий спор с помощью всего одного вопроса.

Как только во время ссоры вы почувствуете, что она заходит в тупик и вы начали высказывать претензии друг другу по второму кругу, остановитесь и скажите партнёру: «Давай разберёмся, что произошло. Как ты понял(а) то, что я тебе сказал(а)?».

Эта простая фраза вносит ясность и даёт возможность услышать друг друга. Часто конфликты происходят из-за того, что мы неверно интерпретируем слова партнёра. У нас в голове история выглядит одним образом, а на самом деле он подразумевал совсем другое.

Во-вторых, с помощью этого вопроса можно остановить жаркий спор, замедлиться и попытаться обсудить саму проблему, вместо того чтобы уходить на очередной круг обороны, доказывая, кто тут главный виноватый.