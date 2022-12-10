Как научиться говорить «нет» и стать счастливее

Не так много людей умеют корректно отказывать в просьбе. В результате мы часто соглашаемся на что-то в ущерб себе. Выяснили вместе с психологом Инной Тлиашиновой, как научиться говорить «нет» и почему это важно.

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Почему мы не можем отказать

Все мы родом из детства, считает Инна Тлиашинова. И называет несколько причин неспособности отказывать. Первая из них — нарушение границ в детстве. В определенном возрасте ребенок начинает воспринимать себя как отдельную личность. Если модель взаимоотношений строится на жестком подавлении капризов, он может полностью утратить ощущение самости.

Вторая причина — сравнение с другими. Например, с пресловутым сыном маминой подруги. Такая политика ведет к укреплению неуверенности и постоянной тревоге: ребенок, не вписывающийся в установленные родителем нормы, боится выглядеть плохим в чужих глазах.

Третья причина — страх конфликта. Такое поведение свойственно людям, которые выросли в семье с дефицитом внимания и теплоты. Им приходилось быть «удобными», чтобы заслужить любовь близких. Кроме того, часто они стремятся всеми силами избегать стрессовых ситуаций, к которым может привести отказ.

Что поможет научиться говорить «нет»

Установите собственные правила, пусть даже фиктивные. К примеру, если друг просит одолжить пару тысяч, вы можете отказать ему, сказав, что не даете в долг принципиально. И да, вы не обязаны объяснять, почему.

Ссылайтесь на других людей. Формулировка может звучать так: «Я не могу это сделать, поскольку подведу своего друга». Также можно объяснить, что для того, чтобы принять решение, вам необходимо посоветоваться с третьими лицами.