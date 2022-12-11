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1 час назад

5 рекомендаций от психолога по избавлению от низкой самооценки

WomanHit.ru

Своими лайфхаками делится психолог, астролог, независимый эксперт Анна Гусева.

5 рекомендаций по избавлению от низкой самооценки
Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Низкая самооценка способна стать причиной очень больших неудач в жизни человека. Можно с уверенностью говорить, что она способна испортить жизнь, причем полностью и всерьез. Как правило, такая самооценка формируется с детских лет не без помощи ближайшего окружения — родителей, учителей, соучеников. Убрать низкую самооценку просто необходимо — и даже не столько для успехов в карьере, сколько для того, чтобы вы просто могли полноценно жить.

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1. Находите и запоминайте свои сильные стороны

Нет таких людей, у которых нет сильных сторон. Поэтому подумайте, какие качества могут отличать вас в лучшую сторону от многих других людей. Может быть, вы и не столь красивы, как ваша подруга, но зато несравненно добрее ее, с развитым чувством ответственности?

2. Определяйте свои компетенции и развивайте их

Постарайтесь найти те сферы деятельности и увлечения, которые вам интересны, и старайтесь добиваться в них совершенства. Так вы позволите убедить себя в том, что являетесь подлинным профессионалом своего дела. Вас начнут хвалить и замечать другие люди — коллеги по профессии, единомышленники по увлечениям, и это тоже повлияет на вашу самооценку.

3. Относитесь к себе мягче и учитесь принимать себя

Для повышения самооценки очень важно найти гармонию с самим собой. Это позволит вам понять, что все люди уникальны, и вы в том числе. Учитесь принимать себя таким, каким являетесь. А также относитесь к себе мягче, не критикуйте себя за ошибки и промахи, а внушайте себе, что так и надо было поступать в той или иной ситуации.

4. Ищите плюсы в своем положении

Может быть, вы и не достигли больших карьерных высот, но зато — по-настоящему свободный человек? Учитесь искать плюсы в текущем положении дел. Подумайте, сколь сложно и ответственно быть генеральным директором и какие преимущества дает вам ваш статус простого наемного работника.

5. Не замыкайтесь в себе, больше общайтесь

Поиск круга общения по интересам не только избавит вас от одиночества, но и позволит вам поднять самооценку. Ведь в «вашей» компании вы сможете чувствовать себя совсем иначе, чем в привычном окружении, вы найдете людей, которые будут вами восхищаться и вас ценить именно за вашу личность.

Психология,Самооценка,Анна Гусева,
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