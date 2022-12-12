Как магазины подталкивают покупателей тратить больше денег

Эксперты предостерегают покупателей от покупок товаров с «золотых полок» в магазинах.
«Золотая полка» – это полка на уровне глаз и рук покупателей, ориентировочно на высоте 1,2 – 1,7 м от пола. При этом в таких местах будет располагаться не только самый дорогой товар. Для обеспечения высокой прибыльности в середине торговых стеллажей часто размещают акционый товар, стимулирующий импульсные покупки.
«Товары на этой полке продаются активнее всего, поэтому в зависимости от целей продаж и договора с поставщиками на этих полках могут быть и самые дорогие товары, и товары с заканчивающимся сроком годности – на «золотых полках» практически все они всегда будут проданы», – рассказывает агентству 1prime.ru доцент кафедры товароведения и товарной экспертизы РЭУ им. Г. В. Плеханова Оксана Гончаренко.
Расположение товаров на ходовых полках подчиняется общим правилам мерчандайзинга, раздела маркетинга. Это направление регламентирует такое расположение товара в магазине, чтобы получить максимально возможную прибыль.
«По классике мерчандайзинга, на полке или в витрине ближе к покупателю должен располагаться товар, у которого срок реализации уже истекает. Покупателю удобно взять товар с краю, а продукты с более поздним сроком годности выкладываются в середине и конце полки, максимально глубоко, чтобы потребителю неудобно было вытаскивать такой продукт. Этот прием позволяет избежать остатков просроченных товаров», – отметила Гончаренко.