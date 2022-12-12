Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+4° в 
USD 62.38EUR 65.84
Войти в почту
33 минуты назад

Как магазины подталкивают покупателей тратить больше денег

Konkurent.ruиещё 1

Эксперты предостерегают покупателей от покупок товаров с «золотых полок» в магазинах.

Как магазины подталкивают покупателей тратить больше денег
Фото: Konkurent.ruKonkurent.ru

«Золотая полка» – это полка на уровне глаз и рук покупателей, ориентировочно на высоте 1,2 – 1,7 м от пола. При этом в таких местах будет располагаться не только самый дорогой товар. Для обеспечения высокой прибыльности в середине торговых стеллажей часто размещают акционый товар, стимулирующий импульсные покупки.

«Товары на этой полке продаются активнее всего, поэтому в зависимости от целей продаж и договора с поставщиками на этих полках могут быть и самые дорогие товары, и товары с заканчивающимся сроком годности – на «золотых полках» практически все они всегда будут проданы», – рассказывает агентству 1prime.ru доцент кафедры товароведения и товарной экспертизы РЭУ им. Г. В. Плеханова Оксана Гончаренко.

Расположение товаров на ходовых полках подчиняется общим правилам мерчандайзинга, раздела маркетинга. Это направление регламентирует такое расположение товара в магазине, чтобы получить максимально возможную прибыль.

«По классике мерчандайзинга, на полке или в витрине ближе к покупателю должен располагаться товар, у которого срок реализации уже истекает. Покупателю удобно взять товар с краю, а продукты с более поздним сроком годности выкладываются в середине и конце полки, максимально глубоко, чтобы потребителю неудобно было вытаскивать такой продукт. Этот прием позволяет избежать остатков просроченных товаров», – отметила Гончаренко.

Психология,Оксана Гончаренко,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители