Как магазины подталкивают покупателей тратить больше денег

«Товары на этой полке продаются активнее всего, поэтому в зависимости от целей продаж и договора с поставщиками на этих полках могут быть и самые дорогие товары, и товары с заканчивающимся сроком годности – на «золотых полках» практически все они всегда будут проданы», – рассказывает агентству 1prime.ru доцент кафедры товароведения и товарной экспертизы РЭУ им. Г. В. Плеханова Оксана Гончаренко.