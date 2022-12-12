Психологи объяснили, как быт влияет на сексуальное желание

«Женщины, которые выполняли большую часть домашней работы, значительно чаще воспринимали своих партнеров как зависимых от них, а это, в свою очередь, было связано со значительно меньшим влечением к партнеру. Это подтверждает теорию гетеронормативности, согласно которой неравенство в домашнем труде может привести к размыванию ролей. Женщины начинают ощущать себя матерью партнера, это не способствует желанию», – отметили ученые.