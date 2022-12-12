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1 час назад

Психологи объяснили, как быт влияет на сексуальное желание

Газета.Ru

Женщины, состоящие в долгосрочных отношениях с мужчинами и выполняющие слишком много домашних обязанностей, считают мужчин зависимыми и жалуются на снижение сексуального желания, выяснили психологи Мельбурнского университета. Работа ученых опубликована в журнале Archives of Sexual Behavior.

Психологи объяснили, как быт влияет на сексуальное желание
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Исследователи собрали данные более чем о 700 женщинах, которые состояли в длительных отношениях. Все участники оценили уровень своего сексуального желания, рассказали о домашних обязанностях и их разделении со своим партнером. Они также оценили, насколько несправедливым они считают разделение труда и в какой степени они считают своего партнера зависимым.

Результаты показали, что снижение сексуального желания может быть связано с двумя факторами: несправедливым разделением домашних дел и восприятием своего партнера зависимым.

«Женщины, которые выполняли большую часть домашней работы, значительно чаще воспринимали своих партнеров как зависимых от них, а это, в свою очередь, было связано со значительно меньшим влечением к партнеру. Это подтверждает теорию гетеронормативности, согласно которой неравенство в домашнем труде может привести к размыванию ролей. Женщины начинают ощущать себя матерью партнера, это не способствует желанию», – отметили ученые.

В будущем исследователи планируют расшить выборку добровольцев.

Психология,
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