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2 часа назад

3 неожиданные причины, почему ваc боятся мужчины

WomanHit.ru

Ответ психологов нас, если честно, поразил.

3 неожиданные причины, почему ваc боятся мужчины
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Казалось бы, мужчина — тот человек в паре, на которого всегда можно положиться. Тем не менее, если верить статистике психологов, мужчины сегодня испытывают большие трудности, когда нужно сделать первый шаг к женщине своей мечты. Почему же мужчине сложно развить отношения даже в том случае, если женщина для него невероятно привлекательна? Ответ психологов нас, если честно, удивил.

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Вы слишком хорошая в его глазах

Да-да, мужчина может посчитать вас крайне положительным персонажем, которому, по его мнению, он совсем не пара. Редкий мужчина готов признаться в том, что чувствует себя неуверенно рядом с понравившейся женщиной. По этой причине мужчина часто откладывает попытки сблизиться, предпочитая находиться рядом со своей идеальной женщиной как друг. В такой ситуации у женщины есть один выход — сделать первый шаг самой.

Вы слишком красивы

Парадокс в том, что чем красивее женщина, чем больше внимания она уделяет своей внешности, чтобы произвести впечатление на мужчин, тем больше она их отпугивает. Конечно, всегда найдется мужчина, которого красотой не испугать, однако большинство представителей мужского пола, которые проявляли симпатию, могут просто исчезнуть без объяснения причин. И сама женщина может даже не догадываться, в чем же дело и что она сделала не так. В голове мужчине просто не может поселиться мысль о том, что у красивой женщины нет партнера, а если конкуренция высокая, пусть в реальности это и не всегда так, то мужчина часто предпочитает не рисковать.

Мужчину пугает ваш успех

Не секрет, что мужчины предпочитают реализовываться и повышать самооценку через социальные достижения. В мире женщин самореализация работает по-другому, но в глазах мужчины, женщина, добившаяся успеха, обладает сильным характером, с которым не каждый представитель сильного пола готов мириться. Мужчин куда больше привлекают нежные и милые женщины, которые не претендуют на позицию лидера. Такому мужчине может казаться, что и в отношениях женщина начнет проявлять авторитарность и подавлять его, из-за чего его желание сблизиться может пропасть, а в некоторых случаях он и вовсе исчезает из вашей жизни.

Психология,
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