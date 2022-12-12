Признаки нездоровых отношений с родителями

Вы уже давно выросли, учитесь, работаете, у вас уже свои дети. При этом от одной мысли, что на выходные надо будет поехать к родителям у вас портится настроение. Когда вы видите, что звонят родители, вы не хотите брать трубку. Вы им ничего не должны, но ощущаете себя бесконечно обязанным и неправым. Почему, рассказывает психолог Ирина Грекова.
То вполне понятно, почему вам сейчас хочется ограничить общение с ними или вообще максимально дистанцироваться. Ведь их токсичное поведение существенно повлияло на становление вашей личности и продолжает влиять, хотя вы уже взрослый и самостоятельный человек.
Эти все постоянные стрессы, давление сверху, неправильные установки, могут формировать деструктивное поведение. А это и расстройство пищевого поведения (вы правильно и в нужном объеме принимаете пищу?), и страхи-фобии-панические атаки (ведь родитель не научил правильно относиться к своим эмоциям и чувствам), и селфхарм (самоповреждения) и ваша личная нелюбовь к самой себе (ведь если ребенок думает, что его не любят родителя, значит и ему себя любить не за чем).
Если вы не хотите быть маленьким и эмоционально зависимым ребенком от своего родителя, то начните выстраивать свои личные границы. Осознайте, что вы — взрослый человек и что именно вы несете ответственность за всё, что с вами происходит. И ваш жизненный опыт позволяет вам самостоятельно принимать решения, которые касаются вашей жизни.
Вы можете завести свои правила — от сколько раз протирать раковину от капель до надо ли ее вообще протирать — и донести ваши правила в вашем доме до сведения родителя, который продолжает вам диктовать свои. Начать будет очень сложно. Во-первых вы еще не привыкли. А во-вторых это идет вразрез с желаниями и привычками родителя. Но так как это ваша жизнь, то в ней актуальны ваши желания, ваши правила.
Спокойно, уверенно освобождайте себе пространство, выкапывайте из глубины своей души ваши желания и начинайте жить свой жизнью. С удивлением отмечая, что ноги-то у вас красивые, цветы от нового поклонника — чудесные, да и он сам очень вам приятен и делает комплименты. А это очень приятно, когда веришь в добрые слова, а не в унижения. Фото: свободные интернет-источники