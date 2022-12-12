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43 минуты назад

Признаки нездоровых отношений с родителями. На что это влияет?

Eva.ru

Вы уже давно выросли, учитесь, работаете, у вас уже свои дети. При этом от одной мысли, что на выходные надо будет поехать к родителям у вас портится настроение. Когда вы видите, что звонят родители, вы не хотите брать трубку. Вы им ничего не должны, но ощущаете себя бесконечно обязанным и неправым. Почему, рассказывает психолог Ирина Грекова.

Признаки нездоровых отношений с родителями
Фото: Eva.ruEva.ru
Если ваши родители в течение вашей жизни:
  1. не поддерживали ваши начинания, не радовались вашим успехам и достижениям;
  2. игнорировали ваше мнение;
  3. посредством манипуляций навязывали вам чувство вины;
  4. сравнивали вас с другими не в вашу пользу;
  5. требовали от вас больше, чем вы могли сделать, выполнить;
  6. наказывали вас физически;
  7. унижали и оскорбляли не только один на один, а и при других людях.
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То вполне понятно, почему вам сейчас хочется ограничить общение с ними или вообще максимально дистанцироваться. Ведь их токсичное поведение существенно повлияло на становление вашей личности и продолжает влиять, хотя вы уже взрослый и самостоятельный человек.

Как именно повлияло?

  1. Как минимум — низкая самооценка. Ведь вы всегда были не правы, ваши самостоятельные решения осуждали и обсуждали. «На какое еще свидание? Ты видела свой нос/ноги/живот? Да кто на тебя внимание обратит? И вообще, кто мне в старости стакан воды подаст?» — выговаривает мама на ваше робкое «я познакомилась».
  2. Постоянное чувство вины. Вы в ущерб своей жизни и семье помогаете своим родителям, которые и без вас прекрасно справляются. И до сих пор вы слышите — «как ты на море в отпуск собралась? Мне надо новую теплицу на даче!»
  3. Отсутствие сепарации. Если же вы создали свою семью и умудрились начать жить отдельно, то мама всё равно регулярно совершает набеги, объясняет, как вам надо мыть в своей квартире пол, как расставлять посуду и вообще ваш мужчина не такой, как ей надо.

Эти все постоянные стрессы, давление сверху, неправильные установки, могут формировать деструктивное поведение. А это и расстройство пищевого поведения (вы правильно и в нужном объеме принимаете пищу?), и страхи-фобии-панические атаки (ведь родитель не научил правильно относиться к своим эмоциям и чувствам), и селфхарм (самоповреждения) и ваша личная нелюбовь к самой себе (ведь если ребенок думает, что его не любят родителя, значит и ему себя любить не за чем).

Если вы не хотите быть маленьким и эмоционально зависимым ребенком от своего родителя, то начните выстраивать свои личные границы. Осознайте, что вы — взрослый человек и что именно вы несете ответственность за всё, что с вами происходит. И ваш жизненный опыт позволяет вам самостоятельно принимать решения, которые касаются вашей жизни.

Вы можете завести свои правила — от сколько раз протирать раковину от капель до надо ли ее вообще протирать — и донести ваши правила в вашем доме до сведения родителя, который продолжает вам диктовать свои. Начать будет очень сложно. Во-первых вы еще не привыкли. А во-вторых это идет вразрез с желаниями и привычками родителя. Но так как это ваша жизнь, то в ней актуальны ваши желания, ваши правила.

Спокойно, уверенно освобождайте себе пространство, выкапывайте из глубины своей души ваши желания и начинайте жить свой жизнью. С удивлением отмечая, что ноги-то у вас красивые, цветы от нового поклонника — чудесные, да и он сам очень вам приятен и делает комплименты. А это очень приятно, когда веришь в добрые слова, а не в унижения. Фото: свободные интернет-источники

Психология,Ирина Грекова,
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