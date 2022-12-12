Психолог перечислила четыре признака трудоголизма

«Если же такой возможности нет, то попробовать самостоятельно составить список того, что вас радует сейчас помимо работы. Желательно, чтобы в этом списке не было еды, потому что зачастую трудоголики начинают получать радость только от еды, ведь ни на что другое у них просто не остается времени», — предупредила она.