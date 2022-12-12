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1 час назад

Психолог перечислила четыре признака трудоголизма

Lenta.ruиещё 2

Психолог Олеся Лупак назвала напряженные отношения с близкими одним из возможных признаков трудоголизма. Четыре симптома патологической зависимости от работы она перечислила в беседе с изданием «Доктор Питер».

Психолог перечислила четыре признака трудоголизма
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам Лупак, одним из главных признаков этого состояния является неконтролируемая деятельность.

«Ему как будто постоянно нужно чем-то заниматься, чувствовать себя в центре событий, иначе ему плохо. И именно от этого "плохо" трудоголик уходит в работу. Кто-то уходит в еду, кто-то в алкоголь, а трудоголик — в работу нон-стоп», — объяснила она.

Говорит о трудоголизме и неумение отдыхать даже в выходные, продолжила специалист. Трудоголик, рассказала она, остается на связи с коллегами и испытывает чувство вины за отдых.

Третьим признаком зависимости от работы она назвала отсутствие насыщенной социальной жизни. «У трудоголика нет времени, чтобы встречаться с друзьями, отдыхать, посещать какие-то мероприятия, все его время сводится только к работе», — разъяснила психолог.

Наконец, четвертым симптомом трудоголизма специалист считает напряженные отношения с близкими.

«Близкие просят уделить им время, побыть с ними, а трудоголик не может позволить себе этого, он говорит: "Если я не буду работать, вам нечего будет есть" — и тому подобное», — привела пример эксперт.

Она порекомендовала трудоголикам признать проблему и обратиться за психологической помощью к специалисту, который работает с эмоциональным выгоранием и трудоголизмом.

«Если же такой возможности нет, то попробовать самостоятельно составить список того, что вас радует сейчас помимо работы. Желательно, чтобы в этом списке не было еды, потому что зачастую трудоголики начинают получать радость только от еды, ведь ни на что другое у них просто не остается времени», — предупредила она.

Психология,
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