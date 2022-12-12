Психотерапевт рассказала о пользе бега для борьбы с хандрой

«Мой самый главный девиз, о котором я говорю: как бы ни было плохо, поднимайся, одевайся и иди. В моменты хандры выходите из дома и идите или медленно бегите. Без цели. Без конечного пункта назначения. С любимой музыкой в наушниках», — заявила она в беседе с Life.ru.