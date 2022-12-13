Почему опасно рассказывать о личных проблемах в соцсетях

Многие пользователи время от времени жалуются на жизнь в интернете и выставляют на публику негативные переживания. С одной стороны, авторы таких постов иногда получают поддержку от пользователей, а с другой — могут сталкиваться с оскорблениями от тех, кого раздражают чужие стенания в ленте. Для этого явления уже придумали термин — сэдфишинг, а исследователи, успевшие его изучить, предупреждают: стремление публиковать в соцсетях истории о жизненных трудностях и жаловаться на невзгоды может угрожать психическому здоровью человека, особенно если этим занимаются дети и подростки. Что такое сэдфишинг, какую угрозу он несет и почему психологи называют этот тренд токсичным — разбиралась «Лента.ру».

«Интернет раскроет свои объятия»

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Сэдфишинг — это преувеличенные заявления о серьезных личных проблемах, которые люди делают в соцсетях, чтобы вызвать сочувствие. Термин, образованный от английских слов sad (грустный) и fishing (рыбалка), ввела в употребление британская публицист и писательница Ребекка Рид (Rebecca Reid) в 2019 году в своей статье для газеты Metro. В этом материале Рид обвинила знаменитостей в том, что они используют грустные истории, вызывающие сочувствие, чтобы зарабатывать на этом и привлекать новых подписчиков.

В пример она привела публикации американской модели Кендалл Дженнер: она пообещала подписчикам, что расскажет очень откровенную историю. Пользователи предполагали, что Дженнер признается в нетрадиционной сексуальной ориентации или в том, что пережила домогательства.

«Когда мне было 14, моя история не могла охватить столько людей, сколько охватит сейчас. Теперь, когда мне 22 и все это уже позади, я могу поговорить с огромным количеством людей и просто сказать: "Я могу помочь вам, все в порядке. Я переживаю то же самое и понимаю вас», — интриговала модель подписчиков.

Однако оказалась, что на самом деле Дженнер планировала рассказать подписчикам о своей «изнурительной борьбе» с акне, а вся история оказалось всего лишь рекламной интеграцией косметического бренда, продающего средства по уходу за кожей.

Именно такое поведение, то есть стремление использовать эмоциональные проблемы, чтобы привлечь внимание аудитории в интернете, Рид и назвала сэдфишингом. «Нет ничего плохого в том, чтобы показывать настоящие эмоции и говорить о проблемах в сети. Проблема заключается в том, какое намерение стоит за этими сообщениями. В случае с Кендалл это были прыщи, но давайте будем реалистами: Кендалл Дженнер огорчила нас», — написала она.

По словам Рид, инфлюэнсеры используют сэдфишинг, чтобы повышать свои доходы: грустные истории активно распространяются по соцсетям и привлекают много новых подписчиков.

Конечно, у вас есть полное право выражать свою грусть в интернете. Гораздо лучше сделать это, чем молчать. Но есть разница между тем, чтобы поделиться искренним страданием, и тем, чтобы поделиться глянцевой, тщательно отфильтрованной версией печали. Первое очень важно. Последнее является тревожной новой тенденцией, в которую слишком легко впасть

Ребекка Рид

«Если я опубликую ухмыляющееся селфи и расскажу о том, как я счастлива и как здорово идут дела, я получу лишь несколько лайков и пару комментариев. Но если я опубликую что-нибудь красивое, где я плачу и говорю о том, какая я несчастная, интернет раскроет мне свои объятия. Меня назовут сильной и смелой, мне скажут, что я веду борьбу за осведомленность о психическом здоровье. И, возможно, это будет правда. Но посыл громкий и ясный: грусть делает людей популярным. Грусть привлекает внимание. Интернет любит вас, когда вы грустите», — уверена Рид.

Еще одной знаменитость, которую обвинили в сэдфишинге, стал Джастин Бибер. Черты этого явления обнаружили в Instagram-постах (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), посвященных проблемам музыканта с ментальным здоровьем.

Трудно вставать с кровати утром, когда перегружен своей жизнью, своим прошлым, работой, обязанностями, эмоциями, своей семьей, финансами, отношениями. Когда кажется, что неприятности следуют одна за другой. Начинаешь предвидеть предстоящий день через призму страха и предвкушаешь еще один плохой день. Цикличное чувство разочарования за разочарованием. Иногда даже кажется, что больше не хочется жить и что все это никогда не закончится

В публикации Бибер также признался, что злоупотреблял алкоголем и испытывал трудности в отношениях с женщинами. После публикации многие пользователи раскритиковали музыканта за намеренное преувеличение своих проблем.

«Поделившись чувствами в интернете, я почувствовал себя еще хуже»

Эксперты и СМИ быстро окрестили новый тренд токсичным. Как утверждается, он может навредить психическому здоровью детей и подростков, которые ищут поддержки в соцсетях, действительно испытывая жизненные трудности. На фоне историй о том, как знаменитости злоупотребляют сэдфишингом, молодых людей, которые искренне хотели поделиться проблемами, могут травит и оскорблять в сети, обвиняя в намеренном поиске сочувствия и внимания. Это делает подростков, которые хотят найти помощь, уязвимыми, следует из доклада Digital Awareness UK (DAUK) о цифровом благополучии подростков в возрасте от 11 до 16 лет.

К примеру, один 12-летний подросток, чье имя не приводится, рассказал исследователям, что однажды решил поделиться в соцсетях своими переживаниями, вызванными проблемами в семье, но столкнулся с обвинениями в сэдфишинге.

«Я получил много комментариев и лайков под своим постом, но на следующий день в школе некоторые сказали мне, что я просто занимался сэдфишингом, чтобы привлечь к себе внимание. Поделившись своими чувствами в интернете, я получил некоторую поддержку, но в чем-то почувствовал себя еще хуже», — признался он.

Исследователи пришли к выводу, что молодые люди, которые испытывают подлинные эмоциональные переживания, но вместо сочувствия нарываются на критику, рискуют получить психологическую травму и лишь усугубить свое состояние. Кроме того, их уязвимостью могут воспользоваться грумеры.

Так, молодая девушка, слова которой приводятся в отчете, рассказала, что у нее завязались тесные романтические онлайн-отношения с человеком, с которым она познакомилась в соцсетях после того, как поделилась переживаниями из-за своей депрессии. Мужчина поделился аналогичным опытом и установил доверительные отношения с девушкой. Она разорвала отношения с грумером только после того, как он начал требовать от нее эротических снимков, а она выяснила, что ее онлайн-знакомый намного старше нее.

Родителям сейчас как никогда важно быть заинтересованными и вовлеченными в цифровую жизнь своих детей. Убедитесь, что вы принимаете максимальное участие в решении любых проблем, с которыми они могут столкнуться в интернете. И помните, что родительский контроль всегда будет играть решающую роль, несмотря на то, что он может не так много

Шарлотта Робертсон – соучредитель DAUK

«Людям будет лучше без меня»

Невозможность отличить сэдфишинг от постов о настоящих переживаниях — это серьезная проблема, говорят эксперты. Старший преподаватель психологии Каледонского университета Глазго Кристофер Хэнд указывает на то, что трудно понять, читая чужие посты, насколько искренними были их авторы.

С ним согласна клинический психолог Child Mind Institute в Нью Йорке Линдси Гиллер. По ее словам, определить, использует ли человек сэдфишинг или действительно находится в глубоком кризисе, иногда очень затруднительно. Она объясняет это тем, что в соцсетях для этого не хватает контекста и возможности отправлять невербальные сигналы.

Однако Гиллер предупреждает: если кто-то использует в своих постах формулировки вроде «Мне больше не для чего жить» или «Людям будет лучше без меня», к этому стоит отнестись очень серьезно. «Разговор о самоубийстве может быть мольбой о помощи», — предупредила специалист.

Как отличить сэдфишинг от постов о настоящих проблемах?

Первый признак, который поможет отличить сэдфишинг от кризиса, — спонтанность публикации, заверила клинический психолог из Калифорнии Шошана Беннетт. Если своей печалью в соцсети поделился человек, который обычно не публикует такой контент, скорее всего, ему действительно нужна профессиональная помощь, пояснила она.

При этом, по словам Хэнда, человек, ошибочно обвиненный в сэдфишинге, сталкивается с тревогой, стыдом и снижением самооценки. Психолог уверен, что люди, придумывающие проблемы ради внимания в соцсетях, должны знать, что их действия могут навредить другим

Психолог сервиса психологического консультирования «Грань.рф» Юлия Кузнецова в разговоре с «Лентой.ру» согласилась с тем, что подобная травля может стать травматичным опытом даже для взрослого человека, ищущего эмоциональной поддержки. «На ребенка или подростка такой опыт может оказать еще более негативный эффект, поскольку психика продолжает формироваться и еще очень чувствительна к различным воздействиям со стороны», — отметила она.

Кроме того, как подчеркнул Хэнд, грустные посты о серьезных заболеваниях или других проблемах могут вызвать стресс и беспокойство у читателей. Именно негативные чувства, которые вызывают у некоторых подобные публикации, могут стать причиной агрессии в отношении авторов публикаций, считает Кузнецова.

Такая реакция может быть связана с тем, что для них такие публикации могут быть триггерами их собственных переживаний, вызывать тревогу и другие неприятные эмоции, от которых хочется поскорее избавиться — тогда на сцену как защитные реакции выходят раздражение, гнев и агрессия. Ну и, конечно, имеет место так называемая смещенная агрессия: злость возникает в обстоятельствах, когда ее невозможно проявить. В этом случае гнев активируется вновь, когда отреагировать его становится безопасно — например, в интернете. Если у того, кто столкнулся с подобными публикациями, возникают сильные негативные эмоции, переходящие в агрессию, дело может быть именно в этом

Психолог уверена: даже если у читателя возникли подозрения в том, что автор поста хотел манипулировать аудиторией, а не искал поддержки, сказать этого наверняка невозможно. «Поэтому важно поддерживать этичное общение, исключающее обесценивание», — заключила она.

Тревожный тип

Специалисты из Техасского университета исследовали психологические факторы, которые могут влиять на предрасположенность к сэдфишингу. В исследовании, результаты которого были опубликованы в журнале Journal of American College Health, принимали участие 347 американских студентов.

Респонденты заполнили специальные анкеты, а затем поделились на две группы: склонных к сэдфишингу и не склонных к нему. В результате исследователи пришли к выводу, что чаще всего жалобам в сети подвержены люди с тревожным типом привязанности.

При этом, согласно данным исследования, люди, склонные к сэдфишингу, на самом деле не испытывают дефицита в поддержке. По мнению ученых, это значит, что пользователи, намеренно преувеличивающие в соцсетях свои проблемы, на самом деле просто хотят привлечь внимание и установить новые социальные связи. Фактически они используют сэдфишинг для манипулирования другими людьми.

Ученые полагают, что этот вывод может стать отправной точкой для понимания нового феномена. Кроме того, это поможет понять, как психологам помочь тем, кто занимается сэдфишингом.

Хэнд утверждает, что поведение в реальном мире, направленное на привлечение внимания, связано с так называемой Темной триадой психологии — нарциссизмом, макиавеллизмом и психопатией, а также с низкой самооценкой и одиночеством. Специалист утверждает, что эти характеристики могут касаться и тех, кто занимается сэдфишингом. По его словам, люди, постящие грустные истории в сети, могут иметь ряд расстройств психики, например, гистрионическое расстройство личности. Оно характеризуется высоким уровнем поиска внимания и начинается в период ранней зрелости (25-35 лет). Люди, страдающие от этого расстройства, имеют чрезмерную потребность в одобрении, драматичны и жаждут признательности

Кузнецова сказала, что в отдельных случаях сэдфишинг может сопровождать такие состояния, как, например, депрессия или биполярное расстройство. «Но здесь нужно быть осторожным: сам по себе сэдфишинг не является симптомом. При отсутствии других диагностических признаков он не может выступать критерием для определения какого-либо расстройства», — добавила психолог.

Тренд новой искренности

Тем не менее специалисты, опрошенные «Лентой.ру», сошлись во мнении, что чаще всего сэдфишингом занимаются блогеры и знаменитости, которые хотят таким образом увеличить аудиторию.

«Печальные посты становятся трендом новой искренности и позволяют собрать тех подписчиков, которым другой контент не заходит», — считает психолог, эмоционально-образный терапевт Наталья Арефьева. Однако, по ее мнению, не всегда сэдфишинг блогеров можно назвать манипуляцией, цель которой — вызвать сочувствие у читателей.

Если раньше социальные сети пестрели красивыми кадрами, яркими событиями, а люди смотрели на публикации знаменитостей, облизываясь и вздыхая, думая, что такого уровня им никогда не достичь, то сейчас все меняется, и в моду возвращается открытость, эмпатия и честная игра. Поэтому рассказы от первого лица о проблемах, тем более если говорить о популярных блогерах, будут восприниматься читателями с сопереживанием. Благодаря этому сформируется мнение, что знаменитость — это такой же простой человек, как и все остальные

Наталья Арефьева – психолог

Кузнецова советует тем людям, которые подозревают себя в увлечении сэдфишингом, стараться уделять внимание себе и своим потребностям. «Нужно честно ответить себе на вопрос: что я хочу получить, когда рассказываю в сети о своих проблемах? Далее следует оценить альтернативы: как еще можно получить поддержку, признание или внимание?» — рекомендовала психолог.