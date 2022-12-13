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3 часа назад

Психолог рассказал, как справиться с эмоциональным выгоранием

Вечерняя Москва

Нормализация сна и режимов жизни, смена работы, коллектива и профессии могут помочь справиться с эмоциональным выгоранием. Такие советы дал психолог Илья Суслов.

Психолог рассказал, как справиться с эмоциональным выгоранием
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Эксперт отметил, что с эмоциональным выгоранием время от времени сталкивается каждый человек. Это состояние может возникать из-за ряда причин: нелюбимой работы, токсичного окружения, высокой нагрузки и недостаточности доходов, перфекционизма и тревожности.

Справиться с проблемой эмоционального выгорания поможет здоровый сон и отдых, проработка жизненных неправильных установок.

Если это не помогло, то стоит задуматься о смене работы или даже профессии, если человек понимает, что находится не на своем месте, передает РИАМО.

Ранее эксперты перечислили привычки, которые мешают людям быть счастливыми. Одна из них — много работать. Постоянные переработки могут скорее загубить карьеру, вызвать апатию и сделать человека просто несчастным, передает «Царьград».

Психология,
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