Психолог рассказал, как справиться с эмоциональным выгоранием

Нормализация сна и режимов жизни, смена работы, коллектива и профессии могут помочь справиться с эмоциональным выгоранием. Такие советы дал психолог Илья Суслов.

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Эксперт отметил, что с эмоциональным выгоранием время от времени сталкивается каждый человек. Это состояние может возникать из-за ряда причин: нелюбимой работы, токсичного окружения, высокой нагрузки и недостаточности доходов, перфекционизма и тревожности.

Справиться с проблемой эмоционального выгорания поможет здоровый сон и отдых, проработка жизненных неправильных установок.

Если это не помогло, то стоит задуматься о смене работы или даже профессии, если человек понимает, что находится не на своем месте, передает РИАМО.