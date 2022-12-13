Что такое информационный пузырь и как из него выйти

Информационная гигиена сегодня — одна из важнейших практик сохранения ментального здоровья и душевного равновесия. Часто мы, сами того не замечая, специально «отфильтровываем» контент, который нас раздражает, расстраивает или кажется неинтересным. Но если перестараться, можно заключить себя в информационный пузырь. Рассказываем, что это такое, как мы там оказываемся и стоит ли оттуда выходить.

Фото: Теории и практики Теории и практики

Что такое информационный пузырь?

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Информационный пузырь еще называют «пузырем фильтров» — это результат применения средств информационной гигиены и работы алгоритмов на просторах интернета, когда человек получает настолько вычищенное информационное пространство, что определенный контент до него даже не добирается.

Например, человек решает не фокусироваться на новостях за пределами его профессиональной области. Он отключается от всех общих новостных каналов, оставляя только те, что для него приоритетны, и еще пару источников мемов или видео с котиками. Эти фильтры начинают поддерживаться социальными сетями. Алгоритмы предлагают пользователю еще больше контента на приоритетные темы, все дальше уводя его от остальных категорий, обозначенных как «менее интересные». Работу алгоритмов могут корректировать также поисковые запросы.

Информационный пузырь формируется незаметно. Сначала «неинтересный» контент постепенно выдавливается котиками, комиксами и подборками сериалов. Какие-то раздражающие публикации вы можете «вычищать» из своей ленты самостоятельно. Но в результате человек может оказаться в альтернативной реальности, где не существует плохих новостей, котики всегда сытые, сериалы — хорошие, а люди исключительно милы.

Постепенная упаковка себя в кокон из исключительно приятного и интересного контента происходит благодаря загадочной работе постоянно меняющихся алгоритмов, которые пытаются нас хоть как-то сориентировать в плещущемся вокруг море контента. Временами существование в информационном пузыре бывает очень приятным: в нем нет противных комментариев, некрасивых вещей и плохих шуток. Мозг получает свою дозу абсолютного комфорта и удобоваримого контента. Но как только информационный пузырь начинает уносить вас в страну Оз, стоит задуматься о том, чтобы из него выбраться.

Иногда посматривать на жизнь через розовые очки стоит, но делать это постоянно попросту опасно. Пролистывая одно видео с кошачьими потягушками за другим, вы можете пропустить важные события: свадьбу друзей, появление новых актуальных курсов, изменение в законодательстве или мероприятие, организованное приютом для животных.

Как выбраться из информационного пузыря?

Возможно, вы и сами не поняли, как оказались в западне из рецептов, которые никогда не станете готовить, и фрагментов музыкальных клипов начала 90-х вперемешку с чихающими собаками. Для того чтобы вернуть в свои ленты немного разнообразия, вы можете сделать вот что:

Отключите фильтры

В соцсетях вы можете включить режим выдачи публикаций по принципу новизны. Таким образом на вас снова хлынет поток постов в режиме реального времени, а не редкие публикации с пометкой: «Это понравилось вашему другу 10 лет назад». Заодно вы вспомните, на какие каналы, группы и паблики подписались несколько лет назад и благополучно забыли об этом.

Проведите ревизию подписок

Чистить подписки полезно, даже если мы говорим о каналах в соцсетях. Например, вы можете отказаться от подписки на однообразные каналы, которые публикуют одни и те же видео с промежутком в несколько дней.

Отключите персонализацию рекламы

В настройках конфиденциальности большинства браузеров есть такая функция. Если вам надоело, что при случайно оброненном слове «пицца» ваш телефон выдает вам адреса всех ближайших пиццерий, отключите персонализацию рекламы и проверьте разрешения приложений в вашем телефоне.