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23 минуты назад

Психолог дала советы, как не впасть в предновогоднюю депрессию

Вечерняя Москва

Недовольство собой и несбывшиеся мечты порой заставляют чувствовать в преддверии Нового года не радостное предвкушение, а упадок сил и даже депрессию. О причинах такого состояния рассказала психолог Юлия Никас.

Психолог объяснила, как не впасть в предновогоднюю депрессию
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Она отметила, что многие подводят итоги года, порой результаты могут вызвать огорчение и разочарование, если человек не сделал все, что хотел.

Специалист дала несколько советов, как избавиться от депрессивного состояния перед праздниками.

Стоит научиться правильно подводить итоги и ответить себе на вопросы о том, что нужно сделать по-другому в следующем году, что изменить.

Отвечая на эти вопросы, глобальные идеи нужно расписать на маленькие шаги, которые необходимо реализовывать постепенно.

Кроме того, психолог добавила, что, если вам не хватает чудес и волшебства, стоит посетить новогодние мероприятия и представления, посмотреть тематические фильмы, передает «Радио 1».

Психология,
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