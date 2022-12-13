Психолог объяснила, как не впасть в предновогоднюю депрессию

Недовольство собой и несбывшиеся мечты порой заставляют чувствовать в преддверии Нового года не радостное предвкушение, а упадок сил и даже депрессию. О причинах такого состояния рассказала психолог Юлия Никас.

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Она отметила, что многие подводят итоги года, порой результаты могут вызвать огорчение и разочарование, если человек не сделал все, что хотел.

Специалист дала несколько советов, как избавиться от депрессивного состояния перед праздниками.

Стоит научиться правильно подводить итоги и ответить себе на вопросы о том, что нужно сделать по-другому в следующем году, что изменить.

Отвечая на эти вопросы, глобальные идеи нужно расписать на маленькие шаги, которые необходимо реализовывать постепенно.